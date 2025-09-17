Home AmiataVerso le regionali, Tosini: “Il Pd al fianco delle famiglie per combattere il caro vita”
Verso le regionali, Tosini: “Il Pd al fianco delle famiglie per combattere il caro vita”

La candidata: "Votare Pd vuol dire scegliere politiche sociali e inclusive che non lasciano indietro nessuno”

Grosseto. “A Grosseto, ad agosto, si è registrato l’1,8% in più di inflazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Lucia Tosini, candidata alle elezioni regionali per il Pd di Grosseto.

“In soldoni, 487 euro di spesa annua in più per ogni famiglia, come ha calcolato l’Unione Consumatori – spiega la candidata –. Un dato che mette la città al sedicesimo posto in Italia e sopra la media registrata in tutta la Toscana (1,5 per 395 euro di rincari, ottava in Italia). Un motivo in più per scegliere il Pd e il suo programma alle elezioni del 12 e 13 ottobre. È La Regione Toscana guidata da Eugenio Giani che ha approvato a giugno la legge sul salario minimo inderogabile di 9 euro perché le imprese impegnate in grandi appalti paghino il giusto operaie e operai”.

“È il Pd che nel programma elettorale ha il reddito di cittadinanza regionale per accompagnare chi cerca o ha perso il lavoro in percorsi di formazione. Invece sono le destre che, dopo aver miseramente fallito l’esperimento del carrello tricolore che ha visto i prezzi invariati se non aumentati, a Roma ha deciso di impugnare la legge regionale sul salario minimo, la Regione si costituirà alla Corte costituzionale per difenderla, e in Toscana fa campagna sguaiata contro il reddito di cittadinanza – termina Tosini -. Votare Pd vuol dire scegliere politiche sociali e inclusive che non lasciano indietro nessuno”.

