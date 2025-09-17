Home Colline MetallifereIncendio sull’Aurelia: furgone distrutto dalle fiamme
Incendio sull’Aurelia: furgone distrutto dalle fiamme

L’autista, accortosi delle fiamme, ha prontamente accostato il mezzo in una piazzola di sosta

di Redazione
Grosseto. Oggi pomeriggio, un furgone adibito al trasporto di bibite è stato completamente distrutto da un incendio mentre percorreva l’Aurelia, lungo la corsia sud, in prossimità dell’uscita di Gavorrano.

L’autista, accortosi delle fiamme, ha prontamente accostato il mezzo in una piazzola di sosta e, insieme al passeggero, ha allertato i soccorsi. Entrambi i passeggeri sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Durante l’intervento la carreggiata è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

La Polizia Stradale di Massa Marittima ha regolato la viabilità e ha effettuato gli accertamenti di rito.

