Sport, socialità solidarietà: open day allo skatepark comunale

Follonica (Grosseto). L’associazione sportiva dilettantistica Balance annuncia con entusiasmo l’open day di Skate, in programma sabato 20 settembre a partire dalle 16.30 presso lo skatepark comunale di Follonica.

L’evento sarà una giornata aperta a tutta la cittadinanza, pensata per far conoscere il mondo dello skateboarding, avvicinare bambini, ragazzi e adulti a questa disciplina e vivere insieme un pomeriggio di sport e socialità.

Oltre alle attività sportive, l’Open Day avrà un’importante valenza sociale: durante la giornata sarà presente l’associazione La Farfalla – Cure palliative Odv, realtà di riferimento sul territorio provinciale per il sostegno e l’accompagnamento alle persone con malattie croniche o inguaribili e alle loro famiglie. Sarà possibile contribuire con donazioni a favore delle attività de La Farfalla, che porterà testimonianze e materiale informativo.

«Abbiamo scelto di coinvolgere La Farfalla perché crediamo che lo sport debba essere anche educazione, comunità e responsabilità sociale – dichiara Maciej Piotr Vella, presidente dell’Asd Balance –. Conosco da vicino il valore del loro lavoro: tante persone accanto a me hanno ricevuto supporto prezioso nei momenti più difficili. Per questo l’Open Day non sarà soltanto una festa dello skate, ma anche un’occasione per ricordare quanto sia importante sostenere chi ogni giorno si prende cura degli altri».

L’evento è aperto a tutti, con prove gratuite, dimostrazioni degli istruttori Balance e momenti di condivisione.