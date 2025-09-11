Home Attualità24 anni fa gli attentanti alle Torri Gemelle: il Comune commemora le vittime
24 anni fa gli attentanti alle Torri Gemelle: il Comune commemora le vittime

di Redazione
Grosseto. Questa mattina, l’amministrazione comunale di Grosseto, rappresentata dall’assessore all’istruzione, alle pari opportunità e alla gentilezza, Angela Amante, ha ricordato le vittime degli attentati dell’11 settembre 2001.

La cerimonia si è svolta tra via Stati Uniti d’America e via Estonia, alla presenza della cittadinanza e delle autorità civili, militari e religiose. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Grosseto, guidati dal comandante Roberto Bonfiglio, che hanno reso omaggio ai colleghi del New York City Fire Department.

Nel corso dell’evento, è stata deposta e benedetta una corona di alloro in memoria di coloro che persero la vita. Il momento è stato accompagnato dal suono delle sirene di un mezzo dei Vigili del Fuoco, simbolo di rispetto e solidarietà.

