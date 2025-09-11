“Prendiamo a calci la Sla, amici miei”: uno spettacolo per aiutare Irene

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 20 settembre, alle 19.30, al teatro comunale di Castel del Piano, è in programma lo spettacolo di beneficenza “Prendiamo a calci la Sla, amici miei”, ideato da Mariella Rendina, che da dieci anni affronta con forza e creatività la malattia.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Misericordia di Castel del Piano.

La serata nasce dal desiderio di trasformare la fragilità in arte e solidarietà e sarà anche un momento per sottolineare quanto l’assistenza sanitaria e la ricerca possano restituire speranza e dignità a chi convive con la Sla.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Irene Dari, una giovane donna che ha perso braccia e gambe a causa di una grave infezione.

Per assistere allo spettacolo, è necessari la prenotazione ai numeri 334.3621575 o 389 0310240.