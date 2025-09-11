Home Amiata“Prendiamo a calci la Sla, amici miei”: uno spettacolo per aiutare Irene
AmiataCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli AmiataCultura e Spettacoli Grosseto

“Prendiamo a calci la Sla, amici miei”: uno spettacolo per aiutare Irene

L'iniziativa è in programma sabato 20 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 20 settembre, alle 19.30, al teatro comunale di Castel del Piano, è in programma lo spettacolo di beneficenza “Prendiamo a calci la Sla, amici miei”, ideato da Mariella Rendina, che da dieci anni affronta con forza e creatività la malattia.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Misericordia di Castel del Piano.

La serata nasce dal desiderio di trasformare la fragilità in arte e solidarietà e sarà anche un momento per sottolineare quanto l’assistenza sanitaria e la ricerca possano restituire speranza e dignità a chi convive con la Sla.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Irene Dari, una giovane donna che ha perso braccia e gambe a causa di una grave infezione.

Per assistere allo spettacolo, è necessari la prenotazione ai numeri 334.3621575 o 389 0310240.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Ragazzi in Opera”: al Teatro degli Industri lo...

La chiesa della frazione riconsegnata al Demanio: al...

Sempre più in rete l’organizzazione dell’Endoscopia digestiva: equipe...

I Cavalieri Templari in Maremma: se ne parla...

Continua il viaggio nelle emozioni di “Cassero in...

“Vetulonia, l’oro e il mare. Là dove l’antichità...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: