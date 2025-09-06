Home Castiglione della Pescaia“Il profumo del basilico riccio”: Enzo Puglisi presenta il suo libro di racconti
Castiglione della PescaiaCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Castiglione della PescaiaCultura e Spettacoli Grosseto

“Il profumo del basilico riccio”: Enzo Puglisi presenta il suo libro di racconti

L'iniziativa è in programma martedì 9 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Al “Salotto di Italo Calvino” martedì 9 settembre alle 18.45, nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, arriva Enzo Puglisi con la sua prima pubblicazione “Il profumo del basilico riccio”.

Sono una serie di racconti, narrati da un unico protagonista, forse l’autore, che abbracciano tre generazioni e che si svolgono per la gran parte in Sicilia. La storia si snoda tra fatti reali e descrizioni di fantasia, facendo del volume una saga familiare e, al contempo, un romanzo di formazione.

Enzo Puglisi, tre volte laureato (Scenografia, Archeologia e Storia dell’arte), è docente di Progettazione architettonica in un liceo sperimentale. Appassionato di fotografia, ha al suo attivo diverse mostre, sia collettive che personali.

A dialogare con l’autore Filomena Cataldo, insegnante, formatrice, blogger freelance, collabora da anni con Toscanalibri.it, con letture di Paola Lambardi, attrice e regista, che ha frequentato corsi presso il Piccolo Teatro di Siena sin dall’età di sette anni, facendo poi parte dell’omonima compagnia stabile.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

AdF, maxi intervento sulla dorsale Fiora: possibili disagi...

Orbetello Jazz Festival: il concerto di Jim Porto...

Capolavori del Rinascimento”: domenica il finissage della mostra

“Intera”: Silvia Meconcelli presenta il suo romanzo

“Noi siamo figli delle stelle”: sport, musica e...

Musica, arte, cinema e laboratori: torna Trame Festival

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: