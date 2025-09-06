Home AmiataIncendi, i sindaci: “Sistema di persone e strutture in difesa dei boschi, grazie agli operai forestali”
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

Incendi, i sindaci: “Sistema di persone e strutture in difesa dei boschi, grazie agli operai forestali”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Arcidosso (Grosseto). Il bosco è una risorsa e caratteristica dell’Amiata che impone alle comunità un’attenzione speciale in tutti i Comuni. È un sistema fatto da un personale attento e appassionato, che è impegnato nella tutela del proprio bene, soprattutto in caso di incendi boschivi.

Anche nella stagione estiva 2025 che sta terminando gli operai forestali sono stati protagonisti in 20 interventi nelle diverse zone dell’Amiata. Un complessivo di 38 squadre impegnate hanno garantito il contenimento, lo spegnimento degli incendi e la tutela di beni e persone coinvolte negli eventi.

“Il lavoro contro gli incendi boschivi – afferma Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – non è mai banale. Comporta attenzione, professionalità, abnegazione per coloro che si trovano ad affrontare la violenza del fuoco. I nostri concittadini hanno saputo, come sempre, essere all’altezza e dimostrato capacità e coraggio. E doveroso un ringraziamento sincero da parte di tutta la comunità”.

“Cura e difesa sono le caratteristiche – continua Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – della nostra azione di tutela del territorio in tutte le situazioni e soprattutto nelle emergenze dettate dagli incendi boschivi. Senza gli operai forestali saremmo inermi, non avremmo gli strumenti per difenderci adeguatamente e il bosco sarebbe abbandonato ai rischi e indifeso dai delinquenti che innescano il fuoco. Tutta la comunità ringrazia per l’impegno”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Cinghiali in città, Comune e Provincia: “Tre animali...

Sicurezza stradale: 19 nuovi attraversamenti pedonali illuminati in...

Dalla Bielorussia in Maremma: la Cisl accoglie 22...

AdF, maxi intervento sulla dorsale Fiora: possibili disagi...

Approvata la mozione “Monterotondo Marittimo per Gaza”: “Due...

AdF inaugura una nuova casina dell’acqua: ecco dove

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: