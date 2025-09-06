Incendi, i sindaci: “Sistema di persone e strutture in difesa dei boschi, grazie agli operai forestali”

Arcidosso (Grosseto). Il bosco è una risorsa e caratteristica dell’Amiata che impone alle comunità un’attenzione speciale in tutti i Comuni. È un sistema fatto da un personale attento e appassionato, che è impegnato nella tutela del proprio bene, soprattutto in caso di incendi boschivi.

Anche nella stagione estiva 2025 che sta terminando gli operai forestali sono stati protagonisti in 20 interventi nelle diverse zone dell’Amiata. Un complessivo di 38 squadre impegnate hanno garantito il contenimento, lo spegnimento degli incendi e la tutela di beni e persone coinvolte negli eventi.

“Il lavoro contro gli incendi boschivi – afferma Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – non è mai banale. Comporta attenzione, professionalità, abnegazione per coloro che si trovano ad affrontare la violenza del fuoco. I nostri concittadini hanno saputo, come sempre, essere all’altezza e dimostrato capacità e coraggio. E doveroso un ringraziamento sincero da parte di tutta la comunità”.

“Cura e difesa sono le caratteristiche – continua Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – della nostra azione di tutela del territorio in tutte le situazioni e soprattutto nelle emergenze dettate dagli incendi boschivi. Senza gli operai forestali saremmo inermi, non avremmo gli strumenti per difenderci adeguatamente e il bosco sarebbe abbandonato ai rischi e indifeso dai delinquenti che innescano il fuoco. Tutta la comunità ringrazia per l’impegno”.