Home GrossetoFratelli d’Italia, nominato il commissario provinciale: ecco chi è
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Fratelli d’Italia, nominato il commissario provinciale: ecco chi è

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Assumo l’incarico di commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Grosseto con senso di responsabilità e ringrazio la presidente Giorgia Meloni per la fiducia”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

“In Toscana – prosegue Rotelli siamo di fronte a un momento cruciale: si apre un’occasione storica per cambiare rotta. È tempo di costruire un’alternativa credibile, radicata, capace di dare risposte concrete a famiglie, imprese e giovani. Avvieremo da subito un lavoro di squadra con i dirigenti locali per portare avanti una visione di sviluppo fondata su identità, competenza e visione”.

“Un sincero in bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d’Italia, a partire da Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza, Luca Minucci, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Guendalina Amati: la sfida che ci attende non è solo elettorale, ma culturale e politica. E noi siamo pronti ad affrontarla con determinazione e serietà”, conclude il presidente.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sicurezza, Vasellini e Bragaglia: “Grosseto non è più...

Costa tirrenica, Simiani: “Dopo tre anni di tagli...

Grosseto, nuovo allacciamento idrico in via Roma

Capolavori del Rinascimento”: domenica il finissage della mostra

Musica, arte, cinema e laboratori: torna Trame Festival

Dichiarazioni patrimoniali e reddituali di titolari di cariche:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: