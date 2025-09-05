Approvata la mozione “Monterotondo Marittimo per Gaza”: “Due popoli, due Stati”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Consiglio comunale di Monterotondo Marittimo ha approvato la mozione “Monterotondo Marittimo per Gaza”. È un atto politico e civile che nasce da un principio chiaro: la pace passa dal riconoscimento di due popoli e due Stati, con pari dignità, diritti e sicurezza.

La mozione

La mozione prevede espressamente l’esposizione in luogo pubblico visibile della bandiera della Palestina.

“È un segno pro-pace che non è contro nessuno: indica la direzione di una soluzione politica e, proprio perché afferma due popoli, due Stati, rafforza anche l’esigenza di riconoscere pienamente lo Stato di Israele accanto a uno Stato di Palestina libero e riconosciuto. Due popoli, due Stati: questa è la strada – si legge in una nota del Comune di Monterotondo Marittimo -. Il Comune di Monterotondo Marittimo lancia un invito al dialogo e al riconoscimento reciproco. Condanna senza ambiguità i criminali di Hamas e ogni terrorismo, allo stesso tempo afferma il rispetto assoluto della vita umana e la vicinanza a un popolo aggredito e stremato”.

“Oltre al simbolo, la mozione condanna ogni violenza contro i civili, riconosce simbolicamente lo Stato di Palestina, invita il Governo italiano al riconoscimento formale e promuove iniziative di sensibilizzazione per una convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi – termina il comunicato –. Il Comune ribadisce che i simboli hanno senso solo se aprono una via d’uscita dal conflitto: due popoli, due Stati, nel rispetto della vita e della dignità di ciascuno”.