Infrastrutture, Rossi: “Costa penalizzata da Regione, sulla Tirrenica bisogna fare squadra”

Grosseto. «Quando parliamo di infrastrutture, prima di tutto bisogna essere buoni italiani e pensare all’interesse nazionale, non alle bandiere politiche. La Toscana non può essere divisa dall’Italia: se ci sono infrastrutture moderne, devono servire a tutto il Paese». E’ quanto ha dichiarato il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, intervenuto questa mattina a Grosseto all’incontro promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con associazioni di categoria e sindacati delle province di Grosseto e Livorno.

«Quando parliamo di infrastrutture, al di là dell’appartenenza politica, prima di tutto bisogna essere buoni italiani – ha dichiarato Rossi –. Il Corridoio Tirrenico è un’opera attesa da decenni. In Italia, per completare una grande infrastruttura servono mediamente 18 anni, un tempo inaccettabile. In due anni e mezzo di Governo Meloni qualcosa si è finalmente sbloccato: la gestione è passata da Sat ad Anas, è stato nominato il commissario, sono stati acquisiti i progetti. Quindi, oggi finalmente abbiamo un interlocutore chiaro con cui confrontarci».

«Come parlamentare del territorio – ha proseguito Rossi – ho presentato atti e interrogazioni per sbloccare la Tirrenica. A fine 2024 abbiamo ottenuto 1,5 milioni di euro per lo svincolo di Cupi sull’Aurelia. Inoltre, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha confermato che alcuni lotti sono pronti, con i progetti definitivi approvati, e quindi cantierabili: ora mancano solo i finanziamenti».

«La Toscana purtroppo – ha commentato Rossi – è a due velocità. Da un lato Firenze e la sua area, una sorta di “città-stato” che concentra risorse e attenzione, dall’altro la costa tirrenica, da sempre trascurata. Qui non ci sono né alta velocità, né alta capacità ferroviaria, e nemmeno una infrastruttura stradale degna di nome. Pertanto, è ora di colmare questo gap».

«Serve compattezza. Sindaci, amministratori, associazioni di categoria e parlamentari devono spingere tutti nella stessa direzione: solo facendo rete possiamo fare leva per ottenere i finanziamenti e dare a questo territorio le infrastrutture che merita. Non è una battaglia di parte, ma una battaglia per il futuro della Maremma, della costa toscana e dell’intero Paese», conclude Fabrizio Rossi.