Funghi, l’importanza della prevenzione: nel 2024 11 intossicati e 30 controlli in provincia di Grosseto

Grosseto. L’Ispettorato micologico della Asl Toscana sud est rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Grazie alle consulenze gratuite e ai controlli mirati sulle attività commerciali – effettuati dal Dipartimento di Prevenzione tramite personale del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie – il servizio dimostra ogni anno quanto la prevenzione sia lo strumento più efficace contro le intossicazioni da funghi.

I dati

Nel 2024 gli sportelli micologici hanno offerto complessivamente 506 consulenze. In provincia di Arezzo sono state 286, in quella di Grosseto 138 e a Siena 82. Numeri che testimoniano la fiducia crescente dei cittadini verso gli esperti micologi e la volontà di prevenire rischi legati al consumo di funghi spontanei, così radicati nelle tradizioni locali.

Accanto al servizio al pubblico, l’attività si è estesa anche ai controlli ufficiali nei luoghi di vendita e somministrazione. Complessivamente, sono state effettuate 96 verifiche a campione tra ristoranti, attività ortofrutticole e depositi alimentari: 36 nella provincia di Arezzo, 30 in quella di Grosseto e 30 in quella di Siena. Queste ispezioni hanno l’obiettivo di garantire che i funghi immessi sul mercato siano sicuri, tracciabili e conformi agli standard di legge, a tutela dei consumatori.

Il ruolo dell’Ispettorato si conferma ancora più importante guardando ai dati dei Pronto Soccorso. Nel 2024, infatti, si sono registrati 63 casi di intossicazione da funghi: 21 nella provincia di Arezzo, 11 in quella di Grosseto e 31 a Siena. Si tratta di numeri che ricordano quanto sia rischioso consumare funghi non controllati.

“Il lavoro dei nostri tecnici della prevenzione con qualifica di micologo è un esempio concreto di prevenzione applicata ogni giorno – sottolinea Daniela Cardelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Asl Toscana sud est -. Mettere a disposizione dei cittadini un servizio gratuito e accessibile significa ridurre i rischi e garantire sicurezza nelle tavole delle famiglie. La collaborazione tra professionisti e comunità è fondamentale per trasformare una tradizione molto diffusa come la raccolta dei funghi in un’esperienza serena e senza pericoli”.

“La prevenzione resta la scelta prioritaria per evitare intossicazioni da consumo di funghi – spiega Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana sud est -. Rivolgersi agli sportelli micologici prima di consumare i funghi raccolti è un gesto semplice, gratuito e può fare davvero la differenza. L’invito rivolto a tutti i cittadini è di sfruttare il servizio dell’Ispettorato micologico, già attivo su prenotazione in tutte le province della Asl Toscana sud est: un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e la promozione della cultura della prevenzione”.

È già possibile prenotare telefonicamente il controllo dei funghi raccolti. Il personale dell’Asl prenderà in carico la richiesta e indirizzerà l’utente all’ufficio territoriale più vicino.

Per la provincia di Grosseto sono attivi i seguenti numeri:

0564.485161, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17 – Area grossetana;

⁠0564.485920, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 14 – Area grossetana;

⁠0564.618012, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17 – Colline dell’Albegna.

In un secondo momento, in base all’andamento della stagione, la Asl comunicherà l’apertura degli sportelli micologici anche con accesso diretto, senza necessità di prenotazione.