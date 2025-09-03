Notte Visibile della Cultura, si cercano volontari: ecco come candidarsi

Grosseto. A Grosseto torna la sedicesima edizione de La Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana che animerà la città da venerdì 19 a domenica 28 settembre.

La rassegna è organizzata da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il momento più atteso della settimana sarà, come sempre, la Notte Visibile della Cultura, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione, in programma sabato 27 settembre dalle 18 alle 24. Il centro storico si animerà con mostre, performance, concerti e visite guidate, offrendo al pubblico una lunga notte di festa e di scoperte, in cui le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città diventeranno spazi di creatività e di condivisione.

In vista di questo grande evento, Fondazione Grosseto Cultura lancia un appello a chi desideri vivere la manifestazione da protagonista: è infatti aperto il bando per i volontari della cultura, rivolto a tutti i maggiorenni disponibili a collaborare all’organizzazione e alla gestione degli eventi. I volontari affiancheranno il personale della Fondazione nei punti informativi, nella gestione del flusso dei visitatori e nel supporto agli eventi performativi.

Per candidarsi è sufficiente inviare entro il 20 settembre una e-mail all’indirizzo promozione@fondazionegrossetocultura.it, indicando come oggetto della e-mail “Volontari della cultura” e i propri dati personali e recapiti.

È prevista inoltre una riunione organizzativa martedì 23 settembre alle 18 al Polo culturale Le Clarisse, occasione utile per ricevere tutte le informazioni necessarie e, per chi non lo avesse ancora fatto, dare la propria disponibilità. Ai volontari saranno offerti un buono pasto, gadget e la Grosseto Card, la tessera socio della Fondazione Grosseto Cultura.

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Grosseto Cultura ai numeri 0564.488067 e 0564.488547 o scrivere a promozione@fondazionegrossetocultura.it.