“La prevenzione è una scelta di responsabilità”: la Lilt lancia la campagna

Grosseto. La Lilt (Lega italiana lotta tumori) di Grosseto, da sempre punto di riferimento nella promozione della prevenzione oncologica, lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “La prevenzione è una scelta di responsabilità“.

“I volti e le voci di questa campagna sono quelli di persone conosciute, impegnate nella vita sociale e professionale del nostro territorio, che si uniscono a noi per diffondere un messaggio chiaro e necessario – si legge in una nota della Lilt –: la prevenzione può salvare la vita e sottoporsi a controlli periodici è una responsabilità individuale e collettiva”.

“Il nostro è un lavoro necessario; adottare uno stile di vita corretto e sottoporsi a controlli periodici sono il sistema migliore per tutelarsi – commenta la direttrice Barbara Bricca –; con il nostro team di medici specialisti volontari ed il coordinamento del direttore sanitario dott. Bruno Mazzocchi, perseguiamo l’obiettivo della diagnosi precoce, perché individuare le neoplasie alla loro insorgenza può aumentare sino all’80% la percentuale di sopravvivenza e in certi casi permette di risolvere il problema in modo semplice e definitivo”.

“Abbiamo deciso di puntare su una campagna che parli con le persone e tra le persone – dichiara la consigliera Barbara Ciacci, della Lilt Grosseto –. Vogliamo che la cultura della prevenzione diventi acquisita nella quotidianità, in modo semplice ma potente, attraverso chi ogni giorno sceglie di prendersi cura di sé e di rispettare gli altri”.

La campagna si svilupperà nei prossimi mesi con una serie di contenuti video multimediali che verranno lanciati con cadenza periodica sui canali social della Lit (Facebook e Instagram) e sul sito www.liltgrosseto.it

Per informazioni sui servizi rivolgersi alla segreteria della Lilt Aps-Ets Grosseto, in via De Amicis n. 1 (tel. 0564.453261, e-mail grosseto@lilt.it)