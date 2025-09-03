Home AmbienteGestione delle lagune: se ne parla in un incontro al Casale della Giannella
Gestione delle lagune: se ne parla in un incontro al Casale della Giannella

L'iniziativa è in programma venerdì 5 settembre

Orbetello (Grosseto). Venerdì 5 settembre, alle 18, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Manuale di gestione degli ambienti di transizione marino-costieri. Tipologie di monitoraggio e soluzioni di eco-ingegneria nella gestione ambientale delle lagune eutrofiche” (Pandion edizioni) a cura degli autori Mauro Lenzi e Marco Leporatti Persiano.

Il libro è una sorta di “guida” alla gestione ambientale dei variegati ambienti costieri di transizione e si articola in una prima parte dedicata al monitoraggio delle variabili che caratterizzano gli ecosistemi lagunari e che forniscono indicazioni sullo stato trofico e sul sorgere di eventuali criticità, e in una seconda parte dedicata alle soluzioni eco-ingegneristiche che possono essere adottate nella gestione di un bacino eutrofico.

La presentazione è aperta a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp 388.4231098
  • e-mail oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano;
  • Instagram oasi_wwf_orbetello_burano.
