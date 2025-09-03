“2050: viaggio in mongolfiera”: spettacolo benefico in favore di “Tutti a teatro”

Grosseto. Domenica 7 settembre, alle 21,30, al centro servizi, in via de’ Barberi a Grosseto, si terrà lo spettacolo “2050: viaggio in mongolfiera” firmato “Tutti a teatro”, l’associazione presieduta da Maria Giulia Pichelino che ha all’attivo più di 35 ragazzi dai 14 ai 30 anni, con disabilità e non, e che è nata grazie al sogno condiviso di un teatro uguale per tutti.

“Un’avventura che è partita dai banchi del Liceo classico di Grosseto nel 2005 per ingrandirsi e prendere forma prima come compagnia teatrale, poi come associazione, nel 2012” spiega Eleonora Guelfi, vicepresidente della realtà grossetana.

Nota per la qualità dei suoi spettacoli, tratti da musical famosi, perché “le discipline del canto, del ballo e della recitazione permettono a ciascuno di trovare il modo migliore per esprimersi”, la compagnia propone in questa nuova produzione un medley degli allestimenti realizzati dal 2005 ad oggi. Il titolo è insieme un omaggio ad un capolavoro del cinema mondiale e un chiaro rimando al logo dell’associazione, una mongolfiera variopinta, progettata nel 2013 dagli alunni dell’Istituto tecnico della grafica e dellacComunicazione di Grosseto.

Lo spettacolo

L’anno è appunto il 2050, un futuro in cui si immagina che “Tutti a teatro” sia ormai in crisi; le attrici e gli attori della compagnia trovano un deposito di scenografie teatrali abbandonate, al suo interno un baule con cui si viaggia nel tempo: riusciranno a salvare l’associazione e a portare in scena l’ultimo spettacolo? Alla magia del teatro e dell’inclusione l’ardua sentenza! “Anche questa sarà un’occasione speciale per riflettere sul tempo che stiamo vivendo e che fornisce tematiche sempre più attuali come la disabilità”, dichiara Claudio Reginali, presidente di Green Future Center, l’associazione che organizza l’evento. Tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti e delle attività di “Tutti a Teatro”.

Ingresso libero.

Lo spettacolo è sostenuto da: Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Enegan S.p.A., Save The Planet, Segesta 2000 S.r.l. del gruppo Korian Italia, Impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l., Caspani Srl “Fotosan”, Errepi Elaborazione dati Srl, Dental D di Zanelli Denni + Csa, British School di Jonathan, Andrea Maule, Acqua Sport di Stefano Mazzi e C. Snc, Angelo Campo, Amo Elettroimpianti di Andrea Amorfini, Officina del benessere di Orietta e Sara, New Car Snc di Tonini e Forti, Arben Rrumbullaku, B&B WarMup di Bonari-Perosi, Le Palme Invest Srl.