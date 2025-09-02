Asili nido e bonus scolastico: al via le domande per contributi Enasarco

Grosseto. La Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio (Fnaarc) di Confcommercio Grosseto comunica che dallo scorso primo settembre è possibile presentare le domande per due importanti prestazioni integrative messe a disposizione dalla Fondazione Enasarco: il contributo per gli asili nido e il bonus scolastico.

Contributo per asili nido

Il contributo per gli asili nido è destinato a supportare le famiglie degli agenti con figli che hanno frequentato asili nido pubblici o privati. L’importo erogato è pari al 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.700 euro per nucleo familiare. Per poter beneficiare della prestazione, l’agente deve avere un mandato di agenzia attivo e almeno un anno di anzianità contributiva (con contributi obbligatori non inferiori al minimale) al 31 dicembre 2024. La domanda, che può essere presentata per i figli fino a 3 anni che hanno frequentato scuole dell’infanzia (pubbliche o private parificate) tra il primo settembre 2024 e il 31 luglio 2025, verrà esaminata con priorità se l’Isee non supera i 40.000 euro.

Bonus scolastico

Parallelamente, è disponibile il bonus scolastico, un’altra importante misura di sostegno. Questo contributo, che sostituisce il precedente per l’acquisto di libri, è rivolto agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie e università. L’importo varia in base al numero di figli: 400 euro per un solo figlio, 600 euro per due e 800 euro per tre o più figli, con un massimale di 800 euro per nucleo familiare. I requisiti per accedere al bonus includono l’essere un agente in attività con almeno un mandato d’agenzia e un’anzianità contributiva di almeno un anno negli ultimi due. Sebbene l’assegnazione prioritaria sia per chi ha un reddito inferiore, le domande con reddito più elevato verranno comunque considerate in caso di budget residuo.

Fnaarc Confcommercio Grosseto è a disposizione per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria nella procedura di invio delle domande, che dovranno essere presentate online tramite l’area riservata del portale Enasarco entro il 31 dicembre 2025. Confcommercio Grosseto invita gli interessati ad affrettarsi, poiché le prestazioni verranno erogate secondo l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti del budget annuale stanziato per tali iniziative.

“I bonus di Enasarco sono costanti e si rinnovano di anno in anno, cambiando spesso anche di tipologia – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto e segretario di Fnaarc Grosseto -. Spesso, però, gli stessi agenti non sono pienamente consapevoli di tutte le opportunità a loro disposizione e non le sfruttano appieno. Per questo è fondamentale il ruolo di Fnaarc Confcommercio Grosseto, che si occupa di informare tempestivamente gli agenti sui contributi che possono essere ottenuti e segue gratuitamente l’iter per la presentazione della pratica”.