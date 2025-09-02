Granchio blu, Pd: “Bene Commissario che riconosce emergenza, da destra solo battute fuori luogo”

Grosseto. “Ad Orbetello l’emergenza causata dalla presenza del granchio blu deve essere affrontata e risolta con rapidità. Ringraziamo il Commissario straordinario Enrico Caterino per il sopralluogo odierno e per la disponibilità dimostrata verso un territorio ormai allo stremo a causa di una specie invasiva che rischia di compromettere non solo l’equilibrio ambientale e la biodiversità indigena ma anche il sistema locale ed occupazionale legato alla pesca ed all’allevamento ittico“: è quanto dichiara una nota congiunta di Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, e Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, sull’incontro avvenuto oggi, martedì 2 settembre, ed al quale ha preso parte anche la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi.

“E’ stato finalmente preso atto che anche Orbetello dovrà beneficiare del Piano nazionale per contrastare il granchio blu, ad oggi non ancora attivato in Toscana. Il Commissario ha risposto prontamente alle richieste della comunità, a differenza degli esponenti politici locali di destra che in questi giorni, invece di sostenere le istanze del territorio, hanno fatto battute fuori luogo e dichiarazioni infondate”: conclude la nota.