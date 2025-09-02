Home FollonicaElezioni regionali: come richiedere il voto domiciliare
FollonicaNotizie dagli Enti

Elezioni regionali: come richiedere il voto domiciliare

La domanda, con indirizzo preciso e un recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera con allegata copia della tessera elettorale e idonea certificazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Follonica (Grosseto). Gli elettori in condizioni di gravissima infermità o in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali possono esercitare il diritto di voto a domicilio per le prossime elezioni regionali.

Per usufruire del voto domiciliare il cittadino dovrà fare domanda, con la quale dichiara la volontà di esprimere il voto nella propria abitazione, all’ufficio elettorale nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 2 e lunedì 22 settembre 2025.

La domanda, con indirizzo preciso e un recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera con allegate copia della tessera elettorale e idonea certificazione.

L’impedimento potrà essere dimostrato:

  • con certificato medico rilasciato gratuitamente dalle Asl locale della provincia di Grosseto;
  • in alternativa, al fine di evitare di doversi munire dell’apposito certificato medico ad ogni consultazione elettorale, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del Comune l’apposizione sulla propria tessera elettorale dell’annotazione permanente di diritto al voto assistito. Tale annotazione, ottenibile presentando il certificato medico della Asl, consentirà l’ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità (certificazione), ma non esclude il non dover fare domanda in occasione di successive consultazioni elettorali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Follonica – Ufficio Elettorale – Tel. 0566.59012 o 0566.59271 o indirizzo e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Elezioni regionali: come richiedere la certificazione per il...

Elezioni regionali: ecco come richiedere il trasporto ai...

Canoni di locazione: c’è ancora tempo per richiedere...

“Calasole Live”: le modifiche al traffico e i...

Lavori di AdF per la creazione di nuove...

Contributi per il canone di locazione 2025: pubblicato...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: