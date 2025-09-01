Home Attualità“La Deceris” inaugura la nuova sede: “Luogo di incontro e di elaborazione politica”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

“La Deceris” inaugura la nuova sede: “Luogo di incontro e di elaborazione politica”

L'iniziativa è in programma mercoledì 3 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Grosseto. Mercoledì 3 settembre, alle 19, “La Deceris” inaugura la nuova sede in via Monte Rosa 132, a Grosseto.

“Questo nuovo spazio indipendente nasce dalla volontà di costruire alternative concrete, dal basso: un luogo di incontro, elaborazione politica e sociale, pensato per chi non si rassegna, per chi vuole organizzarsi e agire – si legge in una nota dell’associazione -. Dopo mesi di lavoro collettivo, visione e determinazione, prende vita un ambiente più ampio e funzionale, capace di ospitare le attività culturali e sociali che da anni ci contraddistinguono in città. Tra le novità, il ‘Salotto d’Acciaio’, un palco dedicato alla presentazione di libri, conferenze e momenti di confronto aperti a tutti”.

“La serata inaugurale sarà un’occasione conviviale per condividere pensieri, prospettive e sostenere insieme il progetto – termina il comunicato -. Saranno presenti il presidente di CasaPound Italia Gianluca Iannone e il direttivo nazionale, a testimonianza dell’importanza di questo nuovo avamposto grossetano”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Viva” e “Wayfinder”: i due yacht del re...

Nuova perturbazione in arrivo: allerta meteo di codice...

A lezione di Medicina direttamente dall’ospedale Misericordia: al...

La musica Rom sbarca a Grosseto: l’Alexian Group...

Crescono le imprese in Maremma: “Timidi segnali di...

“Dai spegnila ……”: la Lilt organizza corsi per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: