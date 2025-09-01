“La Deceris” inaugura la nuova sede: “Luogo di incontro e di elaborazione politica”

Grosseto. Mercoledì 3 settembre, alle 19, “La Deceris” inaugura la nuova sede in via Monte Rosa 132, a Grosseto.

“Questo nuovo spazio indipendente nasce dalla volontà di costruire alternative concrete, dal basso: un luogo di incontro, elaborazione politica e sociale, pensato per chi non si rassegna, per chi vuole organizzarsi e agire – si legge in una nota dell’associazione -. Dopo mesi di lavoro collettivo, visione e determinazione, prende vita un ambiente più ampio e funzionale, capace di ospitare le attività culturali e sociali che da anni ci contraddistinguono in città. Tra le novità, il ‘Salotto d’Acciaio’, un palco dedicato alla presentazione di libri, conferenze e momenti di confronto aperti a tutti”.

“La serata inaugurale sarà un’occasione conviviale per condividere pensieri, prospettive e sostenere insieme il progetto – termina il comunicato -. Saranno presenti il presidente di CasaPound Italia Gianluca Iannone e il direttivo nazionale, a testimonianza dell’importanza di questo nuovo avamposto grossetano”.