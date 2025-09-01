A lezione di Medicina direttamente dall’ospedale Misericordia: al via i corsi del “semestre filtro”

Grosseto. Si rinnova la collaborazione fra l’Azienda Usl Toscana sud est e l’Università di Siena per lo svolgimento delle lezioni dei corsi di Medicina e delle Professioni sanitarie.

Quest’anno, a seguito della riforma per l’accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia, il presidio sanitario di Grosseto ospita le lezioni del cosiddetto «semestre filtro», ovvero dei primi sei mesi al termine dei quali avverrà la valutazione per l’accesso definitivo al corso di laurea.

Nella mattina di lunedì 1° settembre, nell’aula 4 dell’ospedale Misericordia di Grosseto, si è tenuto l’avvio del semestre con la partecipazione di 25 fra studentesse e studenti grossetani. L’ospedale Misericordia offre infatti la possibilità di poter seguire le lezioni in video collegamento dall’aula multimediale attrezzata, alla presenza dei tutor d’aula.

«Siamo particolarmente lieti di ospitare il corso di laurea in Medicina qui all’ospedale Misericordia – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro –, sulla scorta di quanto fatto lo scorso anno con i corsi delle professioni sanitarie, anche le studentesse e gli studenti di Medicina possono seguire da qui le loro lezioni. L’auspicio è che possano conoscere l’ambiente della sanità pubblica e che possano intraprendere qui il loro futuro professionale. Abbiamo anche dato loro la nostra disponibilità a visitare le strutture durante le giornate di lezione, augurando che possano superare il semestre filtro e proseguire con gli studi in Medicina».