Lavori di AdF in città: possibili disagi nelle vie di un quartiere

Grosseto. Mercoledì 3 settembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in viale Uranio.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.00 alle 17.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in complesso residenziale Le Gemme, via Argento, via Aurelia Nord, via dei Grifoni D’Oro, via del Berillio, via del Blenda, via del Caolino, via del Cinabro, via del Diamante, via dell’Acquamarina, via della Galena, via dell’Alabastro, via della Limonite, via della Malachite, via dell’Ametista, via dell’Antimonio, via della Pirite, via dell’Azzurrite, via dell’Oro, via del Manganese, via del Piombo, via Girolamo Rovetta, viale Alessandro Manzoni, viale Uranio, via Mercurio, via Platino, via Quarzo, e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.30.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.
Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.