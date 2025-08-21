Automobili bloccate per il maltempo e svuotamento del sottopasso: intervento della Croce Rossa

Grosseto. A seguito del forte maltempo che ha colpito il territorio del comune di Grosseto nella notte di ieri, mercoledì 20 agosto, il comitato della Croce Rossa ha attivato una squadra per monitorare i sottopassi di Alberese e, durante i controlli, i volontari sono intervenuti per soccorrere due automobili rimaste bloccate.

Successivamente, su richiesta della Provincia di Grosseto, un’altra squadra è intervenuta con un’idrovora per collaborare allo svuotamento del sottopasso di Alberese Nord, consentendo così di liberare gli automobilisti rimasti isolati.

“Un doveroso grazie ai nostri volontari che, anche in condizioni particolarmente difficili – si legge in una nota della Croce Rossa -, hanno garantito assistenza e sicurezza alla comunità”.