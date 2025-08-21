Home CronacaAutomobili bloccate per il maltempo e svuotamento del sottopasso: intervento della Croce Rossa
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Automobili bloccate per il maltempo e svuotamento del sottopasso: intervento della Croce Rossa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 51 views

Grosseto. A seguito del forte maltempo che ha colpito il territorio del comune di Grosseto nella notte di ieri, mercoledì 20 agosto, il comitato della Croce Rossa ha attivato una squadra per monitorare i sottopassi di Alberese e, durante i controlli, i volontari sono intervenuti per soccorrere due automobili rimaste bloccate.

Successivamente, su richiesta della Provincia di Grosseto, un’altra squadra è intervenuta con un’idrovora per collaborare allo svuotamento del sottopasso di Alberese Nord, consentendo così di liberare gli automobilisti rimasti isolati.

“Un doveroso grazie ai nostri volontari che, anche in condizioni particolarmente difficili – si legge in una nota della Croce Rossa -, hanno garantito assistenza e sicurezza alla comunità”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Diagnosi e cura della patologia: nuova certificazione triennale...

“Ristretti agosto”: il consiglio direttivo della Camera penale...

I cortometraggi della Scuola di cinema protagonisti a...

Maltempo in Maremma, il Consorzio di Bonifica monitora...

Taglio vegetazione ripariale: Parco della Maremma promuove dibattito...

Maltempo in Maremma, continuano le chiamate di soccorso...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: