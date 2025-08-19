Home CronacaMaltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti in provincia di Grosseto
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti in provincia di Grosseto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 122 views

Grosseto. Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

Le previsioni

Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare, in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21 agosto. Sempre domani, venti forti di scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo scirocco.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incendio lungo la ferrovia: traffico deviato ed energia...

Corridoio tirrenico, il Pdl: “Governo snobba adeguamento Aurelia,...

Furbetti del cassonetto, rafforzate le pene per chi...

Incidente sull’Aurelia: morto un uomo, traffico bloccato in...

“Su la maschera”: un evento per presentare le...

Verso le regionali, Baccetti: “Crisi idrica in Maremma...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: