Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti in provincia di Grosseto

Grosseto. Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

Le previsioni

Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare, in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21 agosto. Sempre domani, venti forti di scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo scirocco.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo