Home CronacaIn fuga da quasi dieci anni: arrestato dalla Polizia sull’Aurelia
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

In fuga da quasi dieci anni: arrestato dalla Polizia sull’Aurelia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 61 views

Grosseto. La Polizia di Stato di Grosseto ha arrestato un uomo di origine marocchina ricercato da due Procure per scontare quasi un anno di reclusione.

L’arresto

Erano le prime ore del mattino, quando i poliziotti della Polizia Stradale di Orbetello – durante uno dei tanti servizi di vigilanza stradale, intensificati in occasione dell’esodo estivo, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione – hanno fermato sull’Aurelia, nei pressi di Capalbio, un’auto con targa francese, alla cui guida si trovava un uomo.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento eccessivamente nervoso del conducente, un uomo residente in Francia, hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo come su questi pendessero due ordini di carcerazione emessi dalle Procure della Repubblica di Milano e di Arezzo, per scontare due condanne, a quattro mesi e quindici giorni di reclusione, la prima, e a sei mesi di reclusione la seconda.

Spiegato il motivo del nervosismo e dopo la necessaria perquisizione effettuata dalla squadra di Polizia giudiziaria della Stradale di Grosseto, intervenuta in supporto, l’uomo, ricercato da dieci anni, è stato arrestato e condotto nel carcere di Grosseto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ferragosto, Confesercenti: “Buone presenze sulla costa, ma si...

Aree interne, Minucci: “La Maremma tagliata fuori dalle...

Sociale, Forza Italia: “Buon lavoro al neo assessore...

Verso le regionali, Luca Agresti: “Riduciamo l’Irpef toscano...

Dona il rene al marito e gli evita...

Alle Marze il primo nido di Caretta caretta...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: