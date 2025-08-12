Giani firma il decreto che fissa la data delle elezioni regionali: in Toscana si vota il 12 e 13 ottobre

Home GrossetoGiani firma il decreto che fissa la data delle elezioni regionali: in Toscana si vota il 12 e 13 ottobre
“In Toscana si andrà alle urne il 12 e 13 ottobre, come avevamo detto da mesi”.  Il presidente Eugenio Giani ha firmato il decreto con cui fissa la data delle elezioni regionali in Toscana.

“La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo’, quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre inoltrato – continua Giani –. La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre, è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione”.

