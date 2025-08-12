Home Castiglione della PescaiaConflitto in Palestina, Fratelli d’Italia: “Il Comune strumentalizza guerra”
Castiglione della PescaiaPoliticaPolitica Castiglione della PescaiaPolitica Grosseto

Conflitto in Palestina, Fratelli d’Italia: “Il Comune strumentalizza guerra”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto).  “Siamo amareggiati per quanto accaduto alcuni giorni fa in piazza Orto del Lilli, dove, durante un evento musicale, sono stati pronunciati cori e prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese. Eventi pubblici e turistici dovrebbero unire, non dividere, e non diventare vetrine per messaggi politici o vicini a posizioni estremiste”. È quanto denuncia il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“Allo stesso modo – prosegue la nota -, nell’ultimo Consiglio comunale il nostro gruppo ha votato a favore una delibera per condannare la guerra a Gaza e sostenere una soluzione pacifica. In quel caso, il nostro voto è stato chiaro e motivato, nel rispetto per tutte le vittime, senza ambiguità, né secondi fini. Per questo riteniamo inaccettabile che il vicesindaco Mazzarello abbia usato quel momento per attaccare la nostra posizione e trasformarlo in propaganda politica. Il dolore di interi popoli non può essere sfruttato per polemiche elettorali. Su tragedie di questa portata servono rispetto, sobrietà e unità, non proclami divisivi”.

“I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale (lista Viva Castiglione) e il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia annunciano che presenteranno un esposto al Prefetto e al Ministro della Cultura per segnalare sia la strumentalizzazione politica in Consiglio comunale sia l’uso improprio di eventi pubblici come strumenti di propaganda”, termina la nota.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giani firma il decreto che fissa la data...

Sicurezza, Scarlino nel Cuore: “Ripristinare servizio notturno della...

Pnrr, Simiani: “Bene riqualificare città, ma servono tutele...

Verso le regionali, Di Massa: “Fratelli d’Italia cresce...

Da Ambra Angiolini a Giuliano Sangiorgi passando per...

Torna il Palio dei Ciuchi: due giorni ricchi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: