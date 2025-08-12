Conflitto in Palestina, Fratelli d’Italia: “Il Comune strumentalizza guerra”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Siamo amareggiati per quanto accaduto alcuni giorni fa in piazza Orto del Lilli, dove, durante un evento musicale, sono stati pronunciati cori e prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese. Eventi pubblici e turistici dovrebbero unire, non dividere, e non diventare vetrine per messaggi politici o vicini a posizioni estremiste”. È quanto denuncia il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“Allo stesso modo – prosegue la nota -, nell’ultimo Consiglio comunale il nostro gruppo ha votato a favore una delibera per condannare la guerra a Gaza e sostenere una soluzione pacifica. In quel caso, il nostro voto è stato chiaro e motivato, nel rispetto per tutte le vittime, senza ambiguità, né secondi fini. Per questo riteniamo inaccettabile che il vicesindaco Mazzarello abbia usato quel momento per attaccare la nostra posizione e trasformarlo in propaganda politica. Il dolore di interi popoli non può essere sfruttato per polemiche elettorali. Su tragedie di questa portata servono rispetto, sobrietà e unità, non proclami divisivi”.

“I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale (lista Viva Castiglione) e il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia annunciano che presenteranno un esposto al Prefetto e al Ministro della Cultura per segnalare sia la strumentalizzazione politica in Consiglio comunale sia l’uso improprio di eventi pubblici come strumenti di propaganda”, termina la nota.