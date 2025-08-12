Home Colline MetallifereIncendio in un capannone agricolo: le fiamme minacciano concime chimico e bombole
Colline MetallifereCronacaCronaca Colline MetallifereCronaca Grosseto

Incendio in un capannone agricolo: le fiamme minacciano concime chimico e bombole

Intervento dei Vigili del Fuoco

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Roccastrada (Grosseto). Nella giornata odierna, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in località Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada, per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone agricolo adibito a rimessaggio di macchine e attrezzature per la lavorazione della terra.

Le fiamme hanno interessato in particolare una macchina agricola presente nella struttura. All’interno del capannone erano stoccati anche sacchi di concime chimico e bombole di ossiacetilene, utilizzate per lavorazioni meccaniche, che hanno reso più delicata la gestione dell’intervento.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Il fuoco è stato messo sotto controllo grazie al tempestivo intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di grosseto, che hanno provveduto allo spegnimento e alle successive verifiche di sicurezza.

Sono attualmente in corso ulteriori controlli per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dilettando con Avis: le Magicabula vincono la puntata...

Sicurezza, Scarlino nel Cuore: “Ripristinare servizio notturno della...

Gavorrano ricorda la tragedia nella miniera di Ribolla:...

Verso il Balestro del Girifalco: il programma delle...

Palio, sagre e musica: una settimana di Ferragosto...

Incidente sulla Grosseto-Siena: due persone ferite

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: