Carenza di neuropsichiatri infantili: il presidente del Coeso incontra il direttore dell’Uoc

Grosseto. Il presidente del Coeso Società della Salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha richiesto un incontro, insieme alla direttrice di distretto Tania Barbi, con il neo direttore della Uoc neuropsichiatria infantile del distretto socio sanitario Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, Bruno Sales.

Nell’occasione, oltre alla reciproca conoscenza, sarà affrontata la questione segnalata dalla consigliera e presidente della terza Commissione, Simonetta Baccetti, e dalla presidente dell’associazione Aipd, sezione di Grosseto, Sara Restante: le due esponenti hanno portato all’attenzione del presidente Vivarelli Colonna alcune difficoltà relative alla carenza di neuropsichiatri infantili nel territorio.

“Ho chiesto un incontro con il direttore Sales, recentemente incaricato di dirigere la neuropsichiatria infantile, non solo per portargli un messaggio di benvenuto, ma anche per parlare di una problematica che ci è stata segnalata e che, per alcuni cittadini è diventata urgente: la carenza di neuropsichiatri infantili nella nostra zona. Nonostante l’ottimo lavoro del personale, le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi per alcune criticità nel reperimento del personale, hanno determinato alcuni ritardi nell’accesso ai servizi per molti minori. Una situazione di difficoltà che si è acuita dopo il pensionamento del dottor Camuffo, storico direttore del servizio, e che ha comportato una ridistribuzione del carico di lavoro a cui l’Azienda sanitaria ha cercato di far fronte; siamo certi che questa sarà rivista e migliorata nei prossimi mesi, grazie anche al lavoro del nuovo direttore della Uoc. Come presidente, non posso ignorare le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini e dai rappresentanti delle nostre associazioni e il mio obiettivo è aprire un dialogo costruttivo per risolvere la situazione e dare il nostro apporto per la progettazione di un servizio ottimale”, dichiara il presidente Vivarelli Colonna.