Tirrenica, Simiani: “Da Governo ennesimo stop, i lavori non dovevano partire nel 2025?”

Grosseto. “Ormai è chiaro: la Tirrenica non verrà finanziata dal Governo Meloni nonostante le promesse della destra che annunciavano l’inizio dei lavori entro il 2025. Questa infrastruttura non è mai stata una loro priorità”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sul suo ordine del giorno al Decreto Economia respinto alla Camera.

“Avevamo chiesto ancora una volta il minimo sindacale, dopo i proclami di Salvini di inizio legislatura, e cioè l’inserimento immediato di fondi vincolati per l’avvio dei cantieri, a partire dal tratto Tarquinia–Pescia Romana, già pronto dal punto di vista progettuale, ma ancora una volta ci hanno detto no. La Tirrenica è una strada pericolosa, con tratti a due corsie, incroci a raso e incidenti frequenti. Il territorio chiede sicurezza, sviluppo e una mobilità moderna, ma il Governo resta sordo”: conclude Simiani.

