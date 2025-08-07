Antenna 5G, Cirillo: “Fratelli d’Italia gioca a nascondino. Governa, ma fa finta di non esserci”

Grosseto. “Ancora una volta, Fratelli d’Italia e il capogruppo Guidoni dimostrano cosa significhi voler essere, contemporaneamente, partito di governo, di opposizione e di protesta. Di fronte alla sacrosanta indignazione dei cittadini di Rispescia e Casalecci per l’installazione delle antenne 5G accanto alle abitazioni e alla scuola, cosa fa la maggioranza che governa Grosseto? Scarica la responsabilità sugli altri. Di nuovo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ciro Cirillo, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“Ma questa volta il tentativo di confondere le acque non regge. I consiglieri di Fratelli d’Italia attribuiscono la responsabilità al Piano Italia 5G del Governo Conte bis, dimenticando, o forse ignorando, alcuni dati fondamentali – continua la nota -. Primo: la legge 95 del 2024, che consente agli installatori di collocare impianti 5G in deroga agli strumenti urbanistici, è stata promossa, voluta e votata dal Governo Meloni. Un dettaglio non da poco, che smaschera il goffo tentativo di attribuire colpe al passato per coprire le inadempienze del presente. Secondo: con il decreto legge 19/2024 (sempre a firma del Governo Meloni), sono stati innalzati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, rendendo oggi possibile installare antenne in zone dove ieri sarebbe stato considerato pericoloso farlo. Questa è la realtà dei fatti, certificata da atti ufficiali, non propaganda. Terzo e gravissimo: i cittadini non sono mai stati coinvolti”.

“Come denunciato dal Comitato per lo sviluppo sostenibile di Rispescia, nessun processo partecipativo è stato attivato – sottolinea Cirillo -. Le comunità locali si sono trovate di fronte a decisioni calate dall’alto, senza trasparenza, senza informazione preventiva, senza alcuna possibilità di incidere. Questa è una violazione non solo politica, ma anche culturale, perché mina il principio stesso di democrazia ambientale, sancito anche dalla Convenzione di Aarhus. E non basta dire che il Comune ‘non ha potere autorizzativo’. Perché se è vero che i Comuni non possono impedire le installazioni, è altrettanto vero che, secondo la Legge quadro n. 36/2001 e la giurisprudenza consolidata, hanno il potere e il dovere di pianificare, indicare aree preferenziali o da evitare, pretendere misurazioni preventive, proteggere scuole, case e luoghi sensibili. A Grosseto, invece, l’amministrazione ha designato l’intero abitato di Rispescia come area a localizzazione consentita, senza escludere nemmeno la zona scolastica, mentre in altri quartieri ciò è stato fatto”.

“È questa la ‘fotografia neutrale’ di cui parla Guidoni? O è l’ennesima prova di una pianificazione pressapochista, sbilenca e superficiale? Il problema non è la tecnologia. Il problema è la loro incapacità di governare i processi, la realtà, il territorio. Perché continuare a governare comportandosi come chi è all’opposizione, alzando le mani e dicendo ‘non è colpa nostra’, è un insulto all’intelligenza dei cittadini e una conferma della loro inconsistenza politica – termina la nota -. Basta scaricabarile. Basta slogan. Se non volete o non sapete prendervi le responsabilità del Governo, fate un passo indietro. Grosseto ha bisogno di amministratori seri, non di portavoce in perenne fuga dalla realtà”.