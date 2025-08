Ragazzo di 17 anni cade lungo un sentiero e si lussa una spalla: soccorso dai Vigili del Fuoco

Isola del Giglio (Grosseto). Intervento per il soccorso ad una persona, nel tardo pomeriggio di oggi, della squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto in servizio presso il presidio stagionale dell’Isola del Giglio.

I pompieri grossetani sono intervenuti in supporto del personale sanitario in servizio sull’isola per il soccorso ed il recupero di un diciassettenne che, mentre stava percorrendo il sentiero degli Sparvieri che da Giglio Campese conduce a Punta Faraglione, è caduto, procurandosi una lussazione ad una spalla.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha fornito supporto al personale sanitario per il trasferimento del giovane dal luogo dell’incidente all’ambulanza.

Una volta lasciato il ferito alle cure dei sanitari, gli stessi valuteranno se prestare le prime cure sull’isola o predisporre il trasferimento del ragazzo sulla terra erma.

Foto d’archivio