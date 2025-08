Spiritualità, giochi, sapori e spettacolo con la sabbia: torna la festa della Madonna delle Nevi

Santa Fiora (Grosseto). Martedì 5 agosto torna a Santa Fiora la tradizionale festa della Madonna delle Nevi, tra spiritualità, giochi, sapori e spettacolo. Gran finale alle 22.30 con lo spettacolo “Visioni d’Incanto” tra teatro visivo, emozioni e magia.

Il programma

Il programma prevede alle 18.30, al Parco della Peschiera, “Millebolle”, laboratorio per grandi e piccoli con bolle di sapone giganti. Alle 21 la Santa Messa nella chiesa della Madonna delle Nevi e alle 22 la processione per le vie di Montecatino.

A seguire bomboloni fritti per tutti, di fronte alla chiesa della Madonna delle Nevi.

Alle 22.30 avrà inizio lo spettacolo “Visioni d’incanto” al Parco della Peschiera, una serata straordinaria, in continua trasformazione che unisce alla comicità poetica dell’uomo forzuto nel pallone, il fascino delle ombre cinesi, la meraviglia del racconto con la sabbia, modellata dal vivo. Un viaggio per sorridere, riflettere emozionare, in un luogo magico come il Parco della Peschiera di Santa Fiora.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con la collaborazione del Comune di Santa Fiora.