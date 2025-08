Grandi risultati per la scuola di musica Chelli: premi a concorsi nazionali e internazionali

Grosseto. Quest’anno la scuola di musica G. Chelli dell’omonima Fondazione diocesana ha raggiunto ottimi risultati, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama musicale del territorio.

Gli allievi della scuola hanno infatti conquistato premi in concorsi di grande prestigio, portando grande soddisfazione agli insegnanti, alle famiglie e a tutta la scuola.

I premi

Tra i protagonisti di questa stagione di successi, Mara Vitoria Cozzolino, una giovane chitarrista di 10 anni, allieva del maestro Mirko Pieri, che si è distinta vincendo il secondo premio al concorso nazionale Riviera etrusca di Piombino e il secondo premio al concorso nazionale “Rospigliosi” di Pistoia, dimostrando talento e musicalità.

La piccola violinista Megan Moreci, di appena 8 anni, allieva del maestro Agnese Maria Balestracci, ha conquistato ben tre primi premi assoluti in diversi concorsi: al concorso musicale “Barulli” di Arezzo, dove le è stato attribuito anche il premio “Dicembrini” quale finalista più promettente, al 13th International Music Competition for Youth “Lipatti” di Tivoli e al concorso provinciale Recondite Armonie di Grosseto; inoltre, ha vinto un secondo premio al concorso internazionale “Note sul mare” di Roma, dimostrando una versatilità e una maturità sorprendenti per la sua giovane età.

Il percussionista Francesco Furzi, di 11 anni, allievo del maestro Emanuele Pellegrini, con la marimba ha ottenuto il primo premio assoluto con borsa di studio al concorso provinciale Recondite Armonie di Grosseto. Nello stesso concorso la pianista Ariel Stefanelli, di 9 anni, allieva del maestro Gala Chistiakova, ha conquistato un ottimo secondo premio, confermando il livello elevato della scuola anche in ambito pianistico.

La scuola di musica Chelli rappresenta un punto di riferimento per chi vuole studiare musica, offrendo un percorso di formazione che unisce professionalità, creatività e crescita personale. La passione per la musica, unita ad un insegnamento di qualità e a un ambiente stimolante permettono agli allievi di sviluppare le proprie capacità e scoprire e valorizzare il proprio talento

La scuola è convenzionata con il Conservatorio di musica Franci di Siena dove a settembre si svolgeranno per alcuni allievi gli esami di Trpm (Teoria ritmica e percezione musicale).