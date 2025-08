“Mare: al via la mostra di Giovanni Di Brizzi alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 2 agosto, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, sarà inaugurata “Mare”, la mostra di Giovanni Di Brizzi.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 17.30 alle 19.30, fino a giovedì 14 agosto.

La mostra

Galleria Spaziografico presenta Giovanni Di Brizzi: un artista che, proprio per essere elbano dalla nascita, ha il mare ‘dentro’.

E’ per questo che, con opere dipinte su tavola e su carta, può farci rivivere la magica atmosfera del suo sguardo che parte dalla terra e si estende all’azzurro dell’acqua e del cielo.

Per uno come lui, che si sente isolano nel profondo, questo è il soggetto più amato: lì si colloca la sua vita, strettamente connessa con quella volubile e meravigliosa massa d’acqua, costantemente in movimento, che affascina e ha sempre affascinato tutti noi.