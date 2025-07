Buon cibo e solidarietà: aperipranzo e show cooking di Giorgione per le Iron Mamme

Grosseto. Un aperipranzo solidale e molto speciale, introdotto da uno show cooking, quello in programma giovedì 7 agosto a partire dalle 12 da Hottimo, il bar del Cinghialino, locale gestito da Uscita di Sicurezza, che si trova al Bastione Molino a Vento sulle Mura medicee di Grosseto.

Protagonista assoluto dell’evento sarà Giorgio Barchiesi, conosciuto come Giorgione, che, con la sua simpatia e la sua spontaneità, riesce a tenere incollati davanti al piccolo schermo anche chi di cucina si intende ben poco.

Giorgione darà una dimostrazione, come al suo solito a metà strada fra i segreti culinari e la contagiosa simpatia, di come sia possibile cucinare la carne maremmana (gentilmente offerta da Wagyu Maremma), esaltandone caratteristiche e sapore.

Seguirà un aperipranzo con partecipazione ad offerta libera, il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione Iron Mamme Odv autismo Grosseto, che saranno presenti all’evento.

Il direttivo dell’associazione Iron Mamme ringrazia tutti gli sponsor, grazie ai quali è stato possibile organizzare questo evento: Uscita di Sicurezza, Bastiani Grand Hotel, Frantoio Franci, Gagia Blu, Il Fiorino, Panificio 900, Podere Turini, Wagyu Maremma, Libertà Creativa.

“Sono felice di tornare a Grosseto, città alla quale sono affezionato per la profonda amicizia che mi legava a Giancarlo Bini – dichiara Giorgione -: questo appuntamento lo dedico a lui, sempre attento alla solidarietà; il miglior modo per aiutare in maniera concreta le coraggiosissime Iron Mamme. Vi aspetto tutti quanti per trascorrere un bel pranzo tutti assieme”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero 348.8420895.