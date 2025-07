“Arte Stella” 2025: l’orto botanico lancia la nuova open call per artisti under 35

Monte Argentario (Grosseto). Prende ufficialmente il via la nuova edizione di “Arte Stella”, la call for artist promossa dall’orto botanico Corsini, a Porto Ercole, con il patrocinio della Regione Toscana e del programma Giovanisì / Toscana in Contemporanea.

Un’occasione unica per giovani artisti under 35 nati, residenti o attivi professionalmente in Toscana che desiderano confrontarsi con una tematica quanto mai urgente e attuale: il rapporto tra uomo e natura.

Il bando, aperto dal 1° agosto fino al 30 settembre 2025, selezionerà un solo vincitore, che riceverà un premio in denaro di 1.000 euro e l’opportunità di esporre l’opera selezionata nel 2026 a Forte Stella e/o all’orto botanico Corsini, in un contesto espositivo dedicato.

Il concorso è aperto esclusivamente a opere già realizzate (non bozzetti o progetti) e accoglie tutte le tecniche del contemporaneo: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla sound art e alla videoarte.

Oltre al primo premio, la giuria potrà assegnare menzioni speciali a opere particolarmente meritevoli, che saranno valorizzate attraverso comunicati stampa e canali ufficiali.

Il tema scelto, “Uomo e natura”, si intreccia al claim ufficiale della campagna, #Daiformaallanatura, e invita gli artisti a restituire la materia viva del paesaggio attraverso uno sguardo personale, consapevole e una pratica artistica capace di tracciare segni duraturi.

Per maggiori informazioni e per l’invio delle candidature: info@ortobotanicocorsini.org