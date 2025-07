Raccolta di San Lorenzo, il bilancio della prima giornata: riempite 157 scatole, per 1413 chili di prodotti

Grosseto. “Ogni anno mi sorprendo sempre per la risposta generosa delle persone: sia di chi, da volontario, dedica il proprio tempo per questa iniziativa, sia per tutti coloro che, recandosi a fare la spesa, accettano di acquistare qualcosa per chi vive una situazione di difficoltà”.

Così Loredana Sauna, responsabile della Bottega della solidarietà di Caritas diocesana di Grosseto, al termine della prima delle due giornate della Raccolta di San Lorenzo.

In questa prima tornata infatti sono stati donati 1413 chili di prodotti, per lo più generi alimentari a lunga conservazione, con 157 scatole riempite, ognuna delle quali mediamente permette di stoccare circa 9 chili di prodotti.

Dalle 8 di ieri mattina fin poco dopo le 20.30, quando si è concluso l’ultimo ritiro, è stato un lavoro continuo quello portato avanti da volontari di tutte le età che si sono alternati nei punti vendita Coop del centro commerciale Maremà e Aurelia Antica shopping center.

“Ringrazio loro a nome della Chiesa di Grosseto e ringraziamo Coop Tirreno per essere stata anche quest’anno nostra partner in questa iniziativa giunta alla sua undicesima edizione”, dichiarano don Enzo Capitani, direttore di Caritas, e don Claudio Bianchi, collaboratore, che assieme a Loredana Sauna ha supervisionato al lavoro complessivo.

Sabato 2 agosto si replica: la Raccolta nel nome del patrono della città e della Diocesi di Grosseto, si terrà nei tre supermercati Conad del capoluogo (via Clodia, via Scansanese e via Senegal) e in quello di Castiglione della Pescaia, lungo la provinciale del Padula, accanto al palazzo comunale.