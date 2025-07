Casalecci, i residenti incontrano l’assessore Vanelli: “No all’antenna 5G”

Grosseto. I cittadini di Casalecci hanno appreso per puro caso dell’installazione di un’antenna sulla Strada Provinciale 159 “Scansanese”, nella frazione di Poggio Cavallo.

“La cosa sarebbe passata probabilmente inosservata se non fosse per i comunicati sulla stampa ed il servizio televisivo su TV9 sull’antenna di Rispescia, diversamente posizionata, ma simile nell’impatto – si legge in una nota dei cittadini di Casalesi -. Molti di noi sono confusi e preoccupati, pertanto abbiamo invitato l’assessore Erika Vanelli ad un confronto con la cittadinanza della frazione per avere maggiori chiarimenti; sappiamo bene che in base al Codice delle comunicazioni elettroniche la tutela della salute e dai rischi dell’elettromagnetismo siano di competenza dello Stato, ma il rilascio delle varie autorizzazioni (ad esempio rispetto della normativa ambientale, il rispetto della normativa sulla pianificazione urbana e rurale, l’accesso o l’uso di suolo pubblico o privato, ecc.) sono di competenza dei rispettivi Enti Locali, nel nostro caso del Comune di Grosseto”.

“Sicuramente l’assessore all’ambiente è la persona giusta oppure saprà coinvolgere gli organi di competenza per rispondere a tutti i nostri quesiti e ad acquetare le nostre preoccupazioni circa la distanza della suddetta antenna dalle abitazioni e dai rischi che ne derivano – termina il comunicato -. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare mercoledì 30 luglio alle 18, presso il Parco dei Bambini della frazione; l’occasione sarà opportuna per manifestare all’assessora anche altri dubbi e curiosità circa la nostra gestione della raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, ecc”.

Il comunicato è firmato da Ludmila Deli, Luciano Doveri, Carla Sillari, Luisa Nerozzi, Paola Capecchi, Elisabetta Gennari, Daniele Tiribocchi, Alessandro Andreucci, Margherita Rinaldi, Luciano Andreucci, Laura Lo Re, Agata Lacagnina, Giovanni Scarano, Elena Catoni, Armando Fommei, Maura Baffetti, Stefano Sorini, Silvia Domenichelli, Carla Nunzi, Cecilia Melani.