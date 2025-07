Consiglio comunale, la maggioranza: “Regole rispettate, le minoranze denigrano i cittadini”

Manciano (Grosseto). “Quanto dichiarato a mezzo stampa dai gruppi di minoranza di Manciano in merito alla convocazione del Consiglio comunale in seconda convocazione è strumentale e pretestuoso”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Roberto Bulgarini, capogruppo della maggioranza nel Consiglio comunale di Manciano.

“Il regolamento dell’assise prevede, in pieno rispetto delle normative vigenti, la seconda convocazione – continua la nota -. Il nostro gruppo, aldilà delle chiacchiere da bar della minoranza, è forte e coeso e lo dimostra l’approvazione anche in sede dell’ultimo Consiglio comunale di importanti delibere che vanno a favore della comunità mancianese. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo un bilancio in perfetto equilibrio, che siamo riusciti a contenere la pressione fiscale, che stiamo dando sostegno continuo alle associazioni del territorio e alle famiglie. Inoltre, sono in corso e in programma opere pubbliche in tutto il territorio comunale: ricordiamo il nostro grande impegno nell’edilizia scolastica e adesso anche nella sistemazione delle strade interne”.

“Le minoranze non perdono occasione per denigrare Manciano e i mancianesi divulgando notizie fuorvianti e divisive con il solo obiettivo di creare confusione e caos: vorremmo ricordare ai vicini di scranno che questo modus operandi non danneggia la maggioranza, ma la comunità intera e il suo sviluppo futuro. Ma i mancianesi sanno capire benissimo la differenza tra chi sparla e chi lavora per loro, tanto che alla famosa riunione con i cittadini promossa dalle minoranze a Montemerano lo scorso martedì hanno partecipato in pochissimi – termina Bulgarini -. Il nostro gruppo continuerà a lavorare per il bene del territorio, è questo il nostro unico mandato e porteremo avanti i nostri progetti con capacità e fermezza, ascoltando sempre e solo i nostri cittadini e non certo chi sa solo gettare discredito sugli altri”.