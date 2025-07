CineMolino: torna la rassegna cinematografica sulle Mura medicee

Grosseto. Grazie alla stretta collaborazione e alla sinergia tra Clan e l’Istituzione Le Mura – da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico delle Mura medicee – lo spazio di Molino Hub si conferma un punto nevralgico per la vita culturale cittadina. Anche grazie al contributo economico dell’Istituzione, lo spazio accoglie iniziative culturali di vario genere e si apre a collaborazioni con altre realtà associative impegnate nella promozione della cultura e nella valorizzazione del territorio.

In questo contesto prende vita CineMolino, la rassegna cinematografica che anima l’estate: il cinema diventa così un’occasione per rivitalizzare le mura, ripopolarle, farle tornare a vivere attraverso eventi capaci di unire cultura, partecipazione e riflessione in un luogo unico e suggestivo.

Clima, capitalismo, conflitti: CineMolino proietta le verità scomode. L’iniziativa è realizzata dall’associazione Kansassiti Aps in collaborazione con il Clorofilla Film Festival, Clan e Istituzione Le Mura, con il contributo del Mic, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Grosseto, nell’ambito delle attività legate alla Mediateca digitale della Maremma.

“CineMolino è una rassegna dedicata al cinema documentario che affronta i grandi temi del nostro tempo con sguardo critico – dichiarano gli organizzatori della rassegna –: una proposta indipendente che intreccia cinema, attualità e politica, in un momento storico in cui aprire gli occhi è, più che mai, un atto di resistenza”.

Lunedì 28 luglio si inaugura la rassegna con il tema del cambiamento climatico con “Domani” di Cyril Dion e Mélanie Laurent, ospiti della serata Paolo Fanciulli, attivista della pesca sostenibile, e la biologa Ilaria Ceciarini, entrambi soci de “La casa dei pesci”, l’associazione di Talamone che salvaguarda l’ecosistema marino; martedì 29 luglio verranno smascherati gli schemi del consumismo con la proiezione di due puntate della docu-serie “Junk-armadi pieni” di Matteo Ward, interverranno professioniste del settore moda per esplorare insieme come scelte stilistiche più consapevoli possano influenzare positivamente la società e l’ambiente: con Elisabetta Calabrese, buyer di tessuti e accessori, Irene Silvestri, designer e product developer e Costanza Turchi, stilista.

CineneMolino si concluderà giovedì 31 luglio con la visione del film “No other Land” del collettivo israeliano-palestinese Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal, vincitore dell’Oscar 2025 come miglior documentario. Interverranno l’attivista per i diritti umani Meri Calvelli e la fotografa Alessia Piccinetti, che introdurranno un estratto del progetto “Amal – Hope is a discipline”, che esplora le complessità delle relazioni tra israeliani e palestinesi attraverso le interviste e le testimonianze raccolte a Gerusalemme.

L’ingresso è riservato ai soci Clan o Kansassìti (è possibile fare la tessera al costo di 5 euro il giorno dell’evento). Le proiezioni inizieranno alle 21.15 a MolinoHub, in via del Molino a Vento 17 e saranno animate da interventi ed ospiti.

Il programma

28 luglio | Ore 21.15 | “Domani” di Cyril Dion e Mélanie Laurent

Un viaggio attraverso dieci Paesi alla scoperta di chi, concretamente, sta già costruendo il mondo di domani. Un documentario che non si limita a denunciare, ma propone soluzioni radicali e reali. Ospiti Paolo Fanciulli, attivista della pesca sostenibile, e Ilaria Ceciarini, biologa.

29 luglio |Ore 21.15 | “Junk – Armadi pieni” (Episodi 3 e 4) di Matteo Ward

Dalla moda fast fashion alle discariche globali: due puntate inedite della docu-serie che smaschera gli effetti devastanti della nostra ossessione per il consumo. Una serata per riflettere su ciò che indossiamo e su chi lo paga davvero. Ospiti Eisabetta Calabrese, buyer di tessuti e accessori, Irene Silvestri, designer e product developer, e Costanza Turchi, stilista.

31 luglio |Ore 21.15 | “No other Land” del collettivo israeliano-palestinese Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal

Un film coraggioso e intimo che racconta la lotta quotidiana dei palestinesi di Masafer Yatta contro gli sgomberi forzati da parte dell’esercito israeliano. Una testimonianza urgente su appartenenza, resistenza e alleanze inaspettate. Ospiti l’attivista per i diritti umani Meri Calvelli e la fotografa Alessia Piccinetti.