Agricoltura sostenibile: Castiglione della Pescaia ottiene ancora la bandiera delle “Spighe Verdi”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per il settimo anno consecutivo Castiglione della Pescaia si conferma “Comune rurale” e ottiene la bandiera “Spighe Verdi” dedicata all’agricoltura, il riconoscimento nazionale conferito dalla Fee Italia alle località che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile dei propri territori.

«Una nuova conferma che ci rende orgogliosi delle azioni sostenibili che mettiamo in campo anno dopo anno – dichiara il sindaco Elena Nappi – anche nel settore agricolo, uno dei patrimoni più importanti del territorio castiglionese che mette in evidenza le eccellenze agricole in molte zone del nostro territorio, come Pian di Rocca e Pian d’Alma, dove le primizie si succedono mese dopo mese. Il compito essenziale e prezioso che le nostre aziende agricole portano avanti è avere cura del suolo perché grazie alla loro attenzione possiamo prevenire tante problematiche sia legate al dissesto idrogeologico, che oggi sono all’ordine del giorno visto il peggioramento delle condizioni meteo, che a situazioni di pericolosità dovute a potenziali incendi per campi lasciati incolti o abbandonati».

Il programma “Spighe Verdi”, sviluppato da Fee Italia – Foundation for environmental education in collaborazione con Confagricoltura, sostiene i Comuni che mettono in campo azioni di miglioramento nelle produzioni agricole volte a favorire lo sviluppo sostenibile del proprio territorio e la tutela ambientale. Conservazione del paesaggio, tutela della biodiversità, valorizzazione dei centri storici, educazione ambientale sono i fattori principali che, uniti al lavoro di squadra tra istituzioni, uffici, imprese del settore produttivo, agricoltori e comunità locale, contribuiscono all’ottenimento di questo importante riconoscimento.

«Ricordiamo che il Comune di Castiglione della Pescaia è tra i fondatori del Distretto biologico della Maremma Toscana – conclude la prima cittadina – che ci permette di tutelare e promuovere la sostenibilità agricola del nostro paese e ci aiuta a far conoscere e valorizzare i tesori prodotti dalle eccellenze agricole del territorio, che spaziano dall’olio al vino, passando per frutta e verdura di alta qualità».

La cerimonia di consegna delle “Spighe Verdi” si è celebrata stamani nella sala convegni del CNR di Roma.

Quest’anno la Fee ha assegnato le bandiere a 90 Comuni di 15 Regioni. Per la Toscana i riconoscimenti sono andati a Castiglione della Pescaia, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Bibbona, Castellina in Chianti, Castagneto Carducci e Gambassi Terme, riconosciuti per il loro impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del territorio.