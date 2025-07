Nuova montatura professionale all’osservatorio astronomico: “Inizio di una nuova era”

Roselle (Grosseto). Venerdì 25 luglio, alle 21.30, sarà presentata la nuova possente montatura dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle, versione gigante della stessa serie utilizzata all’osservatorio astronomico dell’Università di Siena.

Lo strumento, di natura professionale, è frutto dell’eccellenza Made in Italy ed ogni sua parte è stata accuratamente selezionata per l’osservatorio ospitante; dotata di un’estesa capacità di carico è in grado di manovrare telescopi molto grandi con estrema precisione, necessaria nella ricerca scientifica.

L’acquisto da parte dell’associazione è stato reso possibile grazie ai contributi di privati cittadini e di enti pubblici, tra i quali il Comune di Grosseto.

“L’upgrade voluto da Montuori rappresenta l’inizio di una nuova “era” per l’osservatorio, che aprirà le porte a nuove collaborazioni con Enti di ricerca, scuole ed Università; è un investimento per le generazioni future che usufruiranno dell’osservatorio; adesso spetta al Comune effettuare le dovute operazioni straordinarie per mantenere la struttura aggiornata e in linea con le attuali tecnologie moderne installate all’interno – si legge in una nota dell’osservatorio -. Seguiranno meteo permettendo le illustrazioni della volta celeste e le osservazioni dai telescopi”.