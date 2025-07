“Oltre i margini”: i prossimi appuntamenti della rassegna cinematografica

Grosseto. Oltre 150 persone hanno partecipato alla prima proiezione di “Oltre i margini”, la rassegna cinematografica, all’interno del programma di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027) che animerà, nei mesi da luglio a ottobre, il centro cittadino. Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Dopo l’ottimo debutto de “La convivenza” di Lorenzo Santoni, con l’introduzione del giornalista Enrico Pizzi, la rassegna cinematografica rivolta ai più giovani e a cura dell’associazione M.Arte proseguirà questa sera con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, un film che racconta la storia di Delia, intrappolata in un matrimonio violento, che cerca di garantire un futuro migliore alla propria figlia. L’introduzione è affidata al docente Alessio Brizzi.

Mercoledì 23 luglio, invece, è la volta di “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani. Una storia di crescita e accettazione incentrata sul rapporto tra Jack e il fratellino con sindrome di Down. Introduce la proiezione il giornalista Norberto Vezzoli.

Sarà la scrittrice Carlotta Fruttero ad introdurre, giovedì 24 luglio, “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi. Una commedia che ribalta i ruoli degli eroi di Shakespeare per interrogarsi su cosa significa rappresentare e vivere l’amore. La proiezione inizialmente doveva essere introdotta dal regista stesso che però, per motivi lavorativi, non potrà essere presente.

Venerdì 25 luglio ci sarà “Scordato” di Rocco Papaleo, in cui il protagonista affronta un percorso di riconciliazione con se stesso. Introduce lo psicoanalista Gian Paolo Sammarco, al quale è affidato il compito di presentare anche il film in programma sabato 26 luglio: “IF – I miei amici immaginari” di John Krasinski. Una bambina che scopre di poter vedere gli amici immaginari dimenticati dai loro creatori, aiutandoli a ritrovare un legame con il mondo reale.

Tutte le proiezioni si terranno alle 21.15 al Giardino dell’archeologia, tra via Saffi e piazza San Francesco. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie”.