Musica, mostre ed enogastronomia nel centro storico: torna “MerCatine in Poggio”

Roccastrada (Grosseto). Tre giorni di musica, sapori tipici e mostra-mercato con artigiani, artisti e aziende enogastronomiche del territorio.

Sono quelli che animeranno il centro storico e le cantine di Roccastrada venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio con “MerCantine in Poggio”, una manifestazione organizzata dall’associazione Pro Loco Roccastrada in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il programma

“MerCantine in Poggio”. La tre giorni roccastradina si aprirà venerdì 25 alle 16.00 con l’apertura delle cantine e dei punti di ristoro; dalle 19.30 alle 23.30 2^ edizione di “Venerdì divino” – degustazioni guidate in collaborazione con scuola europea sommelier e aziende vitivinicole locali (Per informazioni, cell. 339.8763523, Francesca); dalle 19.00 alle 24.00 musica nelle piazze con “Post Malore”, “Wooden Beat” “E qualcosa rimane” (Tribute band di De Gregori)

Sabato 26, alle 17.30, intrattenimento a cura del progetto “Scacciapensieri” e “Sempre in forma”, musica e canti a cura di Silvia e Stefano, esibizione di ginnastica delle “Sempre in forma”, teatro, sketch e scenette a cura di Ezio e Maddalena; dalle 19.00 alle 24.00 musica nelle piazze con “Post Malore” ed “Eldo Gorelli”; alle 23.00 DJ Set in largo Garibaldi con Max DJ e Nik DJ.

Domenica 27 alle 18.30 #Scopriroccastrada, passeggiata in cia del Chiassarello tra storia, paesaggio e scorci inediti. Evento gratuito organizzato in collaborazione con l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di Roccastrada con ritrovo in largo Garibaldi. Dalle 19.00 alle 24.00 musica nelle piazze con “Post malore”, “Sunflowers duo” e “Melody sound 300”.

I tre giorni della manifestazione saranno animati da espositori enogastronomici, artigiani, hobbisti e mostre fotografiche nelle vecchie cantine del centro storico. Inoltr,e sarà possibile visitare le terrazze panoramiche ed i vicoli e le cantine sotterranee del centro storico; ed ancora musica nelle piazze e street food nelle cantine di ristoro con tagliolini alla crema di ceci, pappa al pomodoro, panino con salsiccia con cipolla caramellata e peperoni, vino al miele, panino con trippa, panino con peposo e molto altro.

Per conoscere tutti i protagonisti di “MerCantine in Poggio” consultare il sito www.prolocoroccastrada.it e le pagine social Facebook e Instagram della Pro Loco Roccastrada. Per informazioni tel. 338.7644927 e 335.5483454.