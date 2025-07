Torna l’appuntamento con il Grey Cat Festival: il programma completo

Follonica (Grosseto). Grey Cat Festival conferma, anche per questo 2025, il suo tradizionale calendario, tra la fine di luglio ed il 20 agosto.

Grande attenzione quest’anno alla grande musica italiana con nomi del calibro di Stefano Bollani (in esclusiva per la Toscana con la sua storica formazione Danish Trio), Peppe Barra, con un nuovo spettacolo dedicato alla sua entusiasmante carriera, Fabrizio Bosso, con un emozionante omaggio a Pino Daniele in duo con Juan Oliver Mazzariello, Rosario Bonaccorso, con la pianista Olivia Trummer, Marco Zurzolo, lo storico trio Roberto Gatto, Ares Tavolazzi e Francesco Maccianti, Barbara Casini in trio con il progetto Babanaì, con Anaïs Drago e Barbara Piperno, Nico Gori a festeggiare i 10 anni del suo magico Swing 10tet e poi tanti altri nomi, tra cui Mauro Ottolini & Francesco Baccini (con un progetto originale e divertente), Alessandro Galati con Stefano Cantini (in prima nazionale), Flo & Enrico Zanisi, Alessandro Fabbri con il suo Five Winds, Maurizio Geri in duo con Giacomo Tosti, l’omaggio al centenario di Katyna Ranieri di Valentina Toni con un progetto originale prodotto da Grey Cat Festival, l’omaggio a Napoli di uno dei suoi più autentici musicisti Marco Zurzolo (con lui Gigi di Rienzo storico bassista di Pino Daniele), il Sunday afternoon del contrabbassista Furio di Castri. L’esclusiva internazionale per questo 2025 è costituita dalla presentazione del nuovo Cd “Ashes to gold” da parte del trombettista statunitense Avishai Cohen con un quartetto in cui si distinguono il batterista Ziv Ravitz, il contrabbassista Barak Mori ed il pianista Yonathan Avishai.

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat. Quindi Il territorio con i suoi magnifici luoghi sempre protagonisti nel festival, dalla Rocca pisana di Scarlino alle miniere di Ravi Marchi, alla Rocca degli Alberti di Monterotondo, al castello di Montemassi in una vera e propria immersione in uno dei territori più affascinanti. La collaborazione con le attività del territorio è impreziosita dall’ospitalità presso la Cantina Vignaioli di Scansano.

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Concerti in abbonamento

Grey Cat Follonica 60 euro, Grey Cat on the Road 40 euro

Informazioni e prevendite

tel. 055 240397, sito www.eventimusicpool.it – tel. 0566.52012 (Iat Follonica)

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, tel. 055.210804

Punti vendita: Iat, negozi Coop

Le dichiarazioni

“Saluto con grande piacere questa nuova edizione del Grey Cat Festival, la quarantacinquesima: davvero un grande traguardo – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. Appuntamento ormai fisso dell’offerta culturale estiva della Maremma, non è solo una rassegna musicale di alto livello, ma anche uno strumento di promozione turistica che richiama appassionati da ogni parte e mette in luce alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio“.

“Sostenere il Grey Cat Festival significa valorizzare una delle esperienze musicali più radicate e significative del territorio, capace di coniugare qualità artistica, identità locale e partecipazione – dichiara Barbara Tosti, responsabile del settore Arte, Attività e Beni culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze -. In coerenza con la nostra missione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze rinnova il proprio impegno a fianco delle realtà culturali del territorio grossetano. Solo nell’ultimo anno, infatti, abbiamo destinato al territorio contributi a circa 50 tra le più radicate associazioni locali per la realizzazione da un lato di iniziative artistiche, culturali e performative finalizzate all’animazione culturale del territorio, dall’altro di interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico. Un segnale concreto di attenzione alla vitalità culturale e sociale delle nostre comunità“.

“Il ritorno del Grey Cat Festival a Follonica è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra città– dichiarano Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, e Stefania Turini, assessore alla cultura del Comune di Follonica -. Parliamo di una manifestazione storica, profondamente radicata nel territorio, che in questi 45 anni è riuscita a diventare un punto di riferimento stabile e riconosciuto nel panorama musicale e culturale nazionale. La qualità della proposta artistica, la capacità di rinnovarsi e la coerenza con i valori identitari del nostro territorio rendono il Grey Cat una garanzia per il pubblico e una ricchezza per tutta la comunità. Siamo felici che anche in questa edizione 2025 Follonica ospiterà come capofila del festival alcune delle date, dando nuova linfa a una collaborazione che valorizza il patrimonio artistico e culturale della città e ne rafforza il ruolo di centro propulsore di eventi di eccellenza. Grey Cat non è solo musica: è incontro, racconto, bellezza. Un’opportunità straordinaria per vivere e far vivere Follonica attraverso le emozioni che solo la grande musica sa regalare al pubblico di esperti e di appassionati“.

“Anche quest’anno il cCmune di Castiglione della Pescaia è molto orgoglioso di far parte del prestigioso cartellone della 45 edizione della rassegna del Grey Cat Festival, che si svolgerà tra le suggestive location del capoluogo di Castiglione della Pescaia e della frazione di Vetulonia – è il commento del sindaco Elena Nappi -. Questo evento annuale celebra la musica, l’arte e la cultura, attirando visitatori da ogni parte del territorio. Con un parterre di artisti di fama nazionale ed internazionale, il festival promette un’esperienza indimenticabile per tutti che ci regala l’occasione di immergersi in un’atmosfera vibrante e di scoprire talenti emergenti e affermati in una delle cornici più belle della Toscana“.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare la partecipazione del Comune di Gavorrano al prestigioso Grey Cat Festival, una rassegna musicale di altissimo livello che da anni valorizza il nostro territorio attraverso la grande musica jazz – afferma Francesca Mondei, assessore a turismo, ambiente ed attività -. Questa edizione assume un significato particolare per noi, perché uno degli appuntamenti più attesi si terrà in una cornice simbolica e suggestiva come il museo della Ex miniera Ravi Marchi, un luogo che racconta l’anima e la storia della nostra comunità. Il concerto di Stefano ‘Cocco’ Cantini, musicista di fama internazionale e direttore artistico del festival, insieme ad Alessandro Galati, in una location d’eccezione: il museo ex Ravi Marchi, un luogo che unisce memoria, identità territoriale e valorizzazione del nostro patrimonio industriale-minerario, sarà un’occasione speciale non solo per ascoltare musica di qualità, ma anche per vivere un’esperienza autentica, dove cultura, paesaggio e identità si incontrano. A rendere ancora più ricca la serata sarà la degustazione di prodotti a cura del Biodistretto Colline della Pia, una realtà che rappresenta la sostenibilità, la biodiversità e la qualità della nostra produzione enogastronomica locale. Questa sinergia tra musica, territorio e agricoltura biologica rappresenta esattamente il modello di promozione turistica che vogliamo perseguire: un turismo esperienziale, che valorizzi le nostre risorse in modo integrato e sostenibile. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa serata straordinaria, per condividere insieme la bellezza di Gavorrano e della nostra Maremma“.

“Il Grey Cat Festival rappresenta per Scarlino non solo un’importante occasione culturale, ma anche un motore strategico per la promozione del nostro territorio – dichiara Silvia Travison, assessore al turismo di Scarlino -. Ogni anno, grazie alla qualità della proposta artistica e alla bellezza dei luoghi che lo ospitano, il festival richiama un pubblico sempre più ampio e appassionato, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione turistica del borgo. Eventi come questo dimostrano come la cultura possa dialogare con il territorio, generando esperienze autentiche, visibilità e ricadute concrete per le nostre comunità. Scarlino è orgogliosa di essere parte di questa straordinaria avventura“.

“Il Grey Cat Jazz Festival celebra il traguardo della sua 45ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più longevi e amati della Toscana e del panorama jazz italiano – dichiara Stefano ‘Cocco’ Cantini, direttore artistico del Grey Cat Festival -. Un festival che ha saputo coniugare la grande musica con l’identità del territorio, valorizzando luoghi unici per la loro storia, la loro bellezza e per il significato che rivestono nella memoria collettiva delle nostre comunità”.

“Grey Cat Jazz Festival conferma la sua storia 45ennale con un programma denso di musica ed occasioni: produzioni originali, ospitalità esclusive italiane ed internazionali, un’interessante vetrina del meglio prodotto dal jazz italiano, un cartellone lungo un mese che attraversa la provincia di Grosseto, toccando Livorno e Pisa, e tanti centri importanti della Maremma, sviluppando una forte attenzione ad uno dei territori più affascinanti. Per favorire l’accessibilità del pubblico, anche due forme di abbonamento molto convenienti“, aggiunge Gianni Pini, presidente dell’associazione Music Pool.

Il programma

“Follonica suona il Jazz£

Casello Idraulico, Follonica, ore 21.30

ingresso 5 euro

Venerdì 25 luglio

Lorenza Baudo “Caffè Tango”

Lorenza Baudo voce / Rita di Tizio fisarmonica

Con Café Tango – pasiòn porteña si propone non solo una reinterpretazione dei brani più significativi della storia del tango, ma anche la lettura di alcune poesie e di testimonianze che faranno conoscere più da vicino gli artisti di questo genere coinvolgente e ricco di sfaccettature, a partire da Astor Piazzolla.

Orchestra della scuola di musica di Follonica

Il gruppo di insieme della scuola comunale di musica di Follonica è un progetto che decolla proprio in occasione del festival; vi partecipano 20 allievi ed insegnanti della scuola, diretti da Stefano Cantini, con un repertorio che ricorda la storia delle grandi orchestre di jazz, da Jobim a Count Basie.

Sabato 26 luglio

Gabriele Milani “Sound of Today”

Gabriele Milani tromba / Emanuele Ferrone piano /Alessandro Chiavoni batteria / Luca Tonini basso

Il quartetto “Sounds of today” presenta un repertorio composto da brani originali e cover molto ricercate, proponendo pezzi di musicisti come Esperanza Spalding, Roy Hargrove, Fabrizio Bosso, Wayne Shorter, Micheal Brecker e Luca Mannutza.

Dixie Swing Chic Band

Andrea Lagi tromba / Davide Salvestroni susafono / Gianni Cerone batteria / Caterina Costanti voce / Alessandro Riccucci sax

Un’eclettica e rodata formazione che si propone con un ampio repertorio jazz in chiave dixie, spaziando da composizioni originali a musiche da film e brani della tradizione, divertendosi a rileggere in chiave swing brani della tradizione musicale leggera italiana.

Domenica 27 luglio

Affrico Blue 4tet

Paolo Maccianti batteria / Filippo Lepri tromba / Marco Morandi piano / Stefano Lepri contrabbasso

Jazz contemporaneo da grandi autori e originals. Un sound riflessivo ma pulsante, nato e affinato tra le rive dell’Affrico, torrente fiorentino cantato da Boccaccio e D’Annunzio, e le colline toscane. Il quartetto presenta il progetto “Leaving”, suonato con passione ed entusiasmo.

Mint Jam 4Tet

Riccardo Butelli batteria / Nino Pistolesi pianoforte / Yuri Nocerino sax / Daniele Nannini basso

Le varie sfaccettature e le espressioni che la musica Jazz moderna, una “Jam” di stili e di autori che hanno modificato il concetto più “swing” associato alla musica Jazz, un universo di creatività, improvvisazione, ricerca sonora, groove, elettronica che si consolidano nell’espressione del Jazz moderno

Mercoledì 30 luglio agosto, ore 21,30

Castiglione della Pescaia, piazza Solti

Maccianti/ Gatto / Tavolazzi

Roberto Gatto batteria / Ares Tavolazzi contrabbasso / Francesco Maccianti pianoforte

Un trio storico della musica jazz italiana e non solo si rincontra rinnovando la loro capacità creativa: il trio Roberto Gatto, Ares Tavolazzi e Francesco Maccianti propone sul palco un concerto straordinario.

Di formazione classica, Maccianti vanta una carriera di forte valore artistico, dalle collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti italiani e stranieri, all’impegno nell’insegnamento al Centro attività musicali, di cui è co-fondatore. Rinomato batterista italiano all’estero, esecutore dalla tecnica perfetta, la produzione di Roberto Gatto è caratterizzata da una ricerca timbrica raffinata, che dà i suoi frutti migliori in esecuzioni caratterizzate dal calore tipico della cultura mediterranea. Dalle collaborazioni con artisti di musica leggera (Paolo Conte, Francesco Guccini, Mina, Eugenio Finardi, Lucio Battisti) all’ingresso nello storico gruppo degli Area, Ares Tavolazzi non è solo un contrabbassista di talento, ma anche un grande compositore per il teatro.

Ingresso gratuito

Incontri e presentazioni

Venerdì primo agosto, ore 18.30, biblioteca comunale della Ghisa/Follonica

“Le vie della musica a Napoli. Musiche mediterranee e diasporiche nella lezione di Roberto de Simone”, lezione a cura di Francesco Martinelli

Lunedì 4 agosto, ore 20.00, Casello idraulico/Follonica

“Dalla canzone jazzata al canto jazzistico: una storia italiana”, lezione a cura di Maurizio Franco

Domenica 10 agosto, ore 20.00, Casello idraulico/Follonica

“Cambiamo i suoni: i mutamenti negli organici del jazz dagli anni sessanta a oggi”, lezione a cura di Maurizio Franco

Venerdì primo agosto, ore 21.:30

Teatro Le Ferriere, Follonica

Peppe Barra – Si tenesse vint’anne…

Peppe Barra voce, percussioni / Paolo Del Vecchio chitarre, mandolino / Luca Urciuolo pianoforte, fisarmonica / Ivan Lacagnina percussioni / Sasà Pelosi basso acustico / Francesco di Cristofaro fiati etnici

L’arte e la magia di Peppe Barra tornano a incantare il pubblico: il grande maestro della tradizione musicale partenopea ripropone i suoi più grandi successi in uno spettacolo che attraversa la sua straordinaria carriera. Con la sua voce inconfondibile e la sua inimitabile capacità di fondere teatro, musica e poesia, Peppe Barra porta in scena un viaggio emozionante tra le radici della cultura napoletana, reinterpretate con il suo stile unico. Un’esperienza intensa e coinvolgente, dove tradizione e innovazione si incontrano in un racconto carico di passione, ironia e suggestione.

Lo spettacolo celebra la grande arte di Peppe Barra, con un repertorio che abbraccia la canzone classica napoletana, brani originali e interpretazioni che hanno lasciato il segno nella sua carriera. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica d’autore e il teatro che emoziona.

Ingresso primi posti 28 euro/26 euro ridotto + diritti di prevendita, secondi posti 22 euro/20 euro ridotto + diritti di prevendita

Sabato 2 agosto, ore 21.30

Rocca pisana, Scarlino

Avishai Cohen – Ashes to Gold

Avishai Cohen tromba / Yonathan Avishai piano / Barak Mori contrabbasso / Ziv Ravitz batteria

Avishai Cohen è riconosciuto a livello globale come un musicista dal suono inconfondibile e dallo spirito esplorativo, un artista sempre creativo che, in qualità di compositore ed esecutore, si apre a molteplici influenze del jazz, attivo sia come leader, co-leader e sideman. Nel 2024, Cohen ha pubblicato il suo nuovo album, “Ashes to Gold”, un’esplorazione profondamente introspettiva e ricca di sfumature sui passaggi della vita e il rinnovamento. L’album mette in luce la capacità di Cohen di fondere bellezza lirica e brillantezza tecnica, consolidando ulteriormente la sua reputazione di innovatore nel jazz contemporaneo.

Ingresso 20 euro/18 euro ridotto + diritti di prevendita

Lunedì 4 agosto, ore 21.30

Casello idraulico, Follonica

Valentina Toni – “Katyna Ranieri 100″

Con la partecipazione di Stefano Cocco Cantini

Valentina Toni voce / Raffaele Pallozzi tastiere / Bernardo Guerra batteria / Marco Michelicontrabbasso Stefano Cocco Cantini sax

“Katyna Ranieri 100” è il progetto di Valentina Toni dedicato alla grande interprete di origine follonichese Katyna Ranieri, con la partecipazione straordinaria di Stefano Cocco Cantini.

Katyna Ranieri, cantante e attrice dalla voce delicata e duttile e sensuale acclamata non solo Italia, ma anche all’estero: inizia la sua carriera a Sanremo con “Canzone da due soldi”, anticipando il passaggio dalla canzone tradizionale italiana a uno stile più libero. Valentina Toni è una cantante e attrice dalla voce intensa e versatile, capace di spaziare tra jazz, musica d’autore e sperimentazione. Con una solida formazione teatrale e musicale, ha collaborato con importanti artisti della scena italiana, distinguendosi per l’eleganza interpretativa, la sensibilità artistica e la capacità di fondere parole e melodie in modo unico.

Ingresso 15 euro/13 euro ridotto + diritti di prevendita

Mercoledì 6 agosto, ore 21.30

Chiostro di San Francesco, Suvereto

Alessandro Fabbri – “Five Winds”

Sebastiano Bon flauto basso / Simone Santini sassofoni, oboe / Elia Venturini corno / Dario Cecchini sax baritono / Guido Zorn contrabbasso / Alessandro Fabbri batteria / Pietro Tonolo sax tenore, soprano

Dopo “Pianocorde” e “StrayHorns” dedicati rispettivamente agli archi ed agli ottoni, Alessandro Fabbri torna con un lavoro dedicato alla famiglia dei legni. L’organico si avvale di una peculiare versione del quintetto di fiati in cui la tradizionale presenza del flauto, del corno, del fagotto e dell’oboe, sono affiancati dai saxes e dall'”ewi”, uno strumento digitale, in varie combinazioni che fanno di Five Winds un’ampia tavolozza cromatica.

Il repertorio, quanto mai variegato, comprende composizioni originali di Fabbri appositamente pensate per la formazione, oltre ad elaborazioni di brani di autori del jazz contemporaneo come “Four Winds” di Dave Holland, “Silent Brother” di Luca Flores od ancora “No Baby” di Steve Lacy, anche questi arrangiati e curati dal batterista. Una essenziale sezione ritmica completa l’organico. “Five Winds” si avvale della partecipazione di un solista prestigioso: Pietro Tonolo, uno dei maggiori sassofonisti che il jazz contemporaneo, non solo europeo, ci invidia.

Ingresso 12 euro/10 euro ridotto + diritti di prevendita

Giovedì 7 agosto, ore 21.30

Piazzale Roma, Castelnuovo Val di Cecina

Mauro Ottolini & Francesco Baccini

Andrea Lagi, Paolo Malacarne tromba / Matteo Del Miglio trombone basso / Emiliano Vernizzi sax alto / Stefano Menato sax tenore / Corrado Terzi sax baritono / Oscar Marchioni tastiere / Marco Bianchi chitarra / Giulio Corini contrabbasso / Luca Colussi batteria / Valerio Galla percussioni

Il noto cantautore genovese Francesco Baccini, il jazzista di fama internazionale Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante si uniranno in un inedito connubio musicale dedicato alla città di Pordenone.

Durante la serata si potrà ascoltare un tributo alla grande musica italiana, dai successi di Francesco Baccini, tra i quali ricordiamo “Sotto questo sole”, brano con il quale vince il Festivalbar nel 1990 in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”, “Le donne di Modena”, ai grandi classici del cantautorato reinterpretati con arrangiamenti originali dal sapore latino da Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante, tra questi Fred Buscaglione, Renato Carosone, Domenico Modugno, Gorni Kramer, Trio Lescano, Natalino Otto, Fatima Robin’s e molti altri.

Ingresso gratuito

Domenica 10 agosto, ore 21.30

Casello idraulico, Follonica

Rosario Bonaccorso – “Senza far rumore”

Rosario Bonaccorso contrabbasso, voce, composizioni / Fulvio Sigurtá tromba

Olivia Trummer pianoforte, voce / Roberto Taufic chitarra e voce / Fausto Beccalossi fisarmonica

Con questo nuovo album dal titolo “Senza far rumore”, Rosario Bonaccorso ci racconta una nuova e bella storia in musica. Nelle 14 tracce del’album, ballad riflessive si alternano a momenti energetici e ricchi di improvvisazione e di divertimento musicale; così come interessanti arrangiamenti evidenziano l’amore del contrabbassista per un certa essenzialià sonora e per la musica brasiliana. Rosario Bonaccorso qui propone anche alcuni testi scritti di suo pugno. La sua penna ha tracciato con sguardo introspettivo delicati pensieri su importanti temi della vita, melodie che a volte canta con un filo di voce, come se narrasse poesie, a volte con gioiosa verve, come per riscoprire la vita.

Ingresso 15 euro/13 euro ridotto + diritti di prevendita

Lunedì 11 agosto, ore 21.30

Giardino Norma Parenti, Massa Marittima

Babanaì

Barbara Casini voce, chitarre, percussioni / Anaïs Drago violino, voce / Barbara Piperno flauti, voce

Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi, partendo dalla storia musicale di ognuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile e non solo a brani originali rivisitati o composti a sei mani.

Barbara Casini artista fiorentina, cantante, cantautrice, chitarrista, è considerata oggi la più grande interprete di musica brasiliana in Italia. Conosciuta soprattutto come interprete, in particolare del repertorio brasiliano d’autore, in questo concerto ripercorre le tappe del suo lavoro di compositrice.

Anaïs Drago vincitrice del Top jazz 2022 (referendum indetto dalla rivista Musica Jazz) nella sezione nuove proposte, si muove tra le sonorità dell’improvvisazione libera, della musica elettroacustica, del jazz e della canzone.

Barbara Piperno Flautista e musicista versatile, è apprezzata per la sua capacità di spaziare tra generi diversi, dal jazz alla world music. Si distingue per un suono raffinato e una sensibilità interpretativa che arricchiscono ogni sua esibizione. Collabora con numerosi artisti e progetti, portando la sua passione per la musica in contesti sia nazionali che internazionali.

Ingresso 12 euro/10 euro ridotto + diritti di prevendita

Martedì 12 agosto, ore 21.30

Miniera di Ravi Marchi, Gavorrano

Stefano Cantini & Alessandro Galati

Stefano Cantini sassofono / Alessandro Galati pianoforte

Il duo formato da Stefano “Cocco” Cantini e Alessandro Galati rappresenta una delle collaborazioni più raffinate e coinvolgenti nel panorama del jazz italiano contemporaneo. Entrambi toscani, Cantini e Galati condividono una profonda sensibilità musicale e una ricerca espressiva che si riflette nei loro progetti comuni.

Stefano “Cocco” Cantini è un sassofonista e compositore di grande esperienza, noto per il suo lirismo e la capacità di fondere jazz, musica classica e improvvisazione. Ha collaborato con artisti del calibro di Ray Charles, Kenny Wheeler e Michel Petrucciani, e ha inciso numerosi album, tra cui “Errante”, “Living Coltrane”, “Niccolina al mare”.

Alessandro Galati è un pianista e compositore che ha collaborato con figure di spicco come Steve Lacy, Lee Konitz e David Murray. La sua musica spazia dal jazz alla musica contemporanea, sempre caratterizzata da un linguaggio raffinato e originale. Ha partecipato a progetti come G Plays G, un omaggio a Gershwin, e ha suonato in contesti internazionali di rilievo

Ingresso 15 euro/13 euro ridotto + diritti di prevendita

Prima del concerto: incontro e visita guidata a cura del Fai di Grosseto

Dopo il concerto: la serata prosegue con aperitivo e musica live, in collaborazione con il Bio Distretto Colline della Pia

Mercoledì 13 agosto, ore 20.30

Teatro Le Ferriere, Follonica

Stefano Bollani – Danish Trio

Stefano Bollani piano e voce / Jesper Bodilsen contrabbasso / Morten Lund batteria

Il Danish Trio unisce al pianista Stefano Bollani due musicisti di punta della scena scandinava: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. I tre artisti si incontrano nel 2002 su iniziativa di Enrico Rava, che li chiama a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, prestigioso premio jazz assegnato a Copenaghen. Da questo incontro parte una collaborazione che culmina con la pubblicazione dei dischi “Mi ritorni in mente” e “Gleda”, entrambi usciti per l’etichetta danese Stunt Records, e “Stone in the Water”, pubblicato dall’etichetta tedesca Ecm. A questi album vanno aggiunti “Joy in spite of everything” (cm), inciso a New York con il supporto del chitarrista Bill Frisell e del sassofonista Mark Turner, e “Close to you” (Stunt), disco in cui Bollani, Bodilsen e Lund affiancano la cantante danese Katrine Madsen.

Ingresso primi posti 42 euro/40 euro ridotto, secondi posti 36 euro/34 euro ridotto, terzi posti 30 euro, 28 euro ridotto + diritti di prevendita

Giovedì 14 agosto, ore 21.30

Rocca degli Alberti, Monterotondo Marittimo

Marco Zurzolo Quartet – “I Napoletani non sono romantici”

Marco Zurzolo sax contralto / Carlo Fimiani chitarra / Gigi De Rienzo basso / Vittorio Riva batteria

Napoli, insieme alla gente che la abita, è stimolo per le composizioni e la creatività di Marco Zurzolo. L’energia che trasmette la città, nel bene e nel male, è immensa e Zurzolo ruba giorno dopo giorno ogni emozione, la sua poesia, la sua eleganza e la sua immensa tradizione, trasformando il tutto in musica, così da non poter essere mai confusi con nessun altro musicista di un’altra terra. Questo progetto nasce con uno scopo ben preciso, quello di rappresentare la città di Napoli rispettando i suoni, i colori e la sua immensa tradizione. In questo progetto si propone una nuova visione della musica, basata sulla fusione di suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla canzone tradizionale di Napoli e del Mediterraneo. Riprendendo il concetto di “song”, si intende creare un viaggio sonoro che rievochi ricordi e sensazioni tra le armonie ed il suono delle suggestive parole di Elvio Porta.

Il quartetto di Marco Zurzolo è formato da alcuni tra più conosciuti musicista campani tra i quali figura Gigi De Rienzo, storico bassista di Pino Daniele.

Ingresso gratuito.

Prima del concerto: ore 17.30, Teatro del Ciliegio, incontro con gli artisti, in collaborazione con la scuola comunale di musica di Follonica. Informazioni: cell. 347.4338919, e-mail sg6556@gamil.com.

Domenica 17 agosto, ore 21.30

Rocca pisana, Scarlino

Fabrizio Bosso, Julian Mazzariello – “Il cielo è pieno di stelle”

Omaggio a Pino Daniele

Fabrizio Bosso tromba / Julian Oliver Mazzariello pianoforte

“Il cielo è pieno di stelle” è l’omaggio di Fabrizio Bosso e di Julian Oliver Mazzariello alla musica di Pino Daniele.

Una delle più grandi coppie del jazz italiano di oggi, quella formata da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, con la loro originale interpretazione di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. Il “tandem” dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, cercando di restituire un suo ritratto inedito, puntato soprattutto sulla musica. L’intenzione non è una semplice rilettura, ma vestire una musica già grande,. ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo.

Il repertorio abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile “Napule è” (77′) alla trascinante “Je so’ pazzo” (’79), la magia di “Anna Verrà” (’89); ma anche le più recenti “Quando” (1992), Anima (1995) e le due perle del 1993 “Allora sì” e “Sicily”, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse un testo da brividi. “La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Fabrizio Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita”.

Ingresso 20 euro/18 euro ridotto + dritti di prevendita

Lunedì 18 agosto, ore 21.30

Piazza Vatluna, Vetulonia

Fuori Di Castri – “Sunday Afternoon”

Furio Di Castri contrabbasso, arrangiamenti / Giovanni Falzone tromba / Achille Succi sax alto e clarinetto / Fabio Giachino tastiere e fx / Mattia Barbieri batteria

Il nuovo disco del quintetto di Furio di Castri presenta un percorso attraverso alcune atmosfere “diversamente” domenicali” in cui un po’ del materialismo dialettico di Mao Tse Tung si confronta con l’iconografia classica dell’estremo Oriente (Shades of China) e con varie riflessioni sentimentali e ironiche (“Oh No”), romantiche (“Calling Miss Daisy”), hardcore (“What Love”) e freudiane (“The bass and His double”). Tutto intriso di pensieri maggiori e minori e dominato dallo spirito di Charles Mingus e Frank Zappa. Furio Di Castri, contrabbassista e compositore nato a Milano nel 1955, ha collaborato a lungo con Michel Petrucciani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Chet Baker, Paul Bley, Richard Galliano, John Taylor, Joe Henderson, Peppe Servillo. Ha suonato in tutto il mondo, registrando più di duecento dischi di cui 20 come leader. Ha composto musiche per orchestra e laboratori sperimentali, teatro, danza, arte contemporanea e sonorizzazione di film muti.

Ingresso gratuito

Prima del concerto: ore 20.30 apertura straordinaria del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” e visita guidata

Martedì 19 agosto, ore 21.30

Forte San Rocco – San Rocco Festival, Marina di Grosseto

Nico Gori Swing 10Tet – “10 years”

Nico Gori clarinetto, direzione e arrangiamenti / Vladimiro Carboni batteria / Matteo Anelli contrabbasso / Federico Frassi piano / Renzo Cristiano Telloli sax alto / Francesco Felici sax tenore / Tommaso Iacoviello tromba / Silvio Bernardi trombone / Mattia Donati chitarra, voce / Michela Lombardi voce / Iacopo Crudeli cantante

In collaborazione con Toscana Produzione Musica

Il Nico Gori Swing 10tet, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori – considerato tra i migliori al mondo secondo la prestigiosa rivista DownBeat – celebra dieci anni di attività con l’uscita del suo nuovo album: “10 Years!!!”, uscito il 7 giugno 2025. Una tappa significativa, che sancisce il consolidamento di un progetto esplosivo e al contempo raffinato, tra i più brillanti della scena jazz italiana.

Nel corso del decennio, il 10tet si è esibito nei principali festival italiani; prodotto in collaborazione con Pisa Jazz, il progetto ha ospitato sul palco alcuni dei nomi più autorevoli del panorama musicale e artistico italiano: Renzo Arbore, Stefano Bollani, Drusilla Foer, Rossana Casale, Adriano Giannini, Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.

Con una discografia che include il live d’esordio “Dancing swing party” (2016), il frizzante “Swingin’ Hips” (2018), l’irresistibile natalizio “The Tentet is coming to Ttwn” (2018) e l’elegante “Swing Classics” (2021), il nuovo “Ten Years!!!” rappresenta un punto di arrivo e, al tempo stesso, un nuovo entusiasmante inizio.

Ingresso 12 euro/10 euro ridotto + diritti di prevendita

Mercoledì 20 agosto

Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano

Ore 20.00 visita guidata alla cantina con apericena e degustazione

Ore 21.30 concerto

Flo & Enrico Zanisi “Meraviglie e l’arte della fuga”

Un’esortazione al cammino, alla fuga, alla scoperta.

Sono questi i protagonisti del concerto di Flo e Enrico Zanisi: cantautrice e attrice lei, jazzista raffinatissimo lui. Un viaggio profondo e pieno di leggerezza, dove il jazz s’intreccia alla musica migrante del sud del mondo e alla canzone d’autore di esuli e camminanti.

Un concerto in cui musica e parole raccontano storie di viaggi affascinanti: quella dell’illustre immigrato Carlos Gardel, padre del tango argentino, quella del Lusitania, il transatlantico più grande e veloce del mondo, affondato in soli otto minuti alla sua prima traversata. Momenti evocativi, come il canto sefardita dei popoli erranti, si affiancano a vivaci incursioni nel repertorio moderno, sotto il segno dell’incontro e della contaminazione di stili e linguaggi.

Flo voce / Enrico Zanisi piano / Joe Rehmer contrabbasso / Alessandro Paternesi batteria

ingresso solo concerto: 12 euro/10 euro ridotto + diritti di prevendita

Concerto, visita e degustazione 25 euro (su prenotazione)