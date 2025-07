Controlli di Carabinieri, Nas e Nil: violazione di requisiti igienico-sanitari, multato titolare di un locale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Stazione di Castiglione della Pescaia hanno svolto un servizio di controllo straordinario, con la partecipazione di colleghi dei comparti di specialità della salute e della tutela del lavoro; vale a dire i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Livorno, nonché quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Grosseto. Questi ultimi, in particolare, insieme a personale dell’Ispettorato del Lavoro, che ha collaborato con i militari nell’esecuzione dei controlli.

I controlli

Le attività hanno interessato alcuni locali e attività commerciali del litorale castiglionese. Uno di questi, che svolge attività non solo di sera, ma anche di giorno essendo di fatto uno stabilimento balneare, è stato sanzionato per violazione dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea nonché per la mancata o errata applicazione dei principi Haccp (acronimo di Hazard analysis and critical control points, un sistema di gestione della sicurezza alimentare che identifica e controlla i pericoli di contaminazione durante la preparazione e la conservazione degli alimenti). Contestualmente, il titolare del locale è stato sanzionato anche per mancato aggiornamento delle misure di prevenzione ai fini della salute e sicurezza del lavoro, nonché per l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori una sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni ammontano, complessivamente, a circa 8000 euro, elevate a nome del titolare.

Le operazioni sono proseguite su strada, con controlli a giovani a piedi e a bordo di autovetture; in totale circa 30 ragazzi, uno dei quali aveva con sé della droga, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.

“L’operazione risponde in maniera concreta alle determinazioni assunte al termine di diverse riunioni e Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica che hanno avuto, sin dall’inizio della bella stagione, la situazione della sicurezza nel Comune quale prioritario argomento dell’ordine del giorno – si legge in una nota dell’Arma – e conferma lo sforzo massimale espresso dall’Arma dei Carabinieri, attraverso non solo i dispositivi presidiari, ma anche tramite i comparti di specialità”.