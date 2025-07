“L’oblò sul Creato”: Alberto Morganti presenta il suo libro di poesie

Montieri (Grosseto). Giovedì 24 luglio, alle 18, nella splendida cornice dellapPiazzetta della chiesa di Montieri, presentazione del bestseller pluripremiato “L’oblò sul Creato”, libro di poesie di Alberto Morganti (Edito da Astro Edizioni nel 2024), uno dei poeti attualmente più premiati in Italia in concorsi nazionali e internazionali di poesia.

L’autore nell’occasione dialogherà con la professoressa Sandra Radicchi, consigliera comunale con delega alla cultura.

L’opera è una delle pubblicazioni attualmente più vendute in Italia, tra fiere, presentazioni, ordinazioni in librerie, portali online. A partire dall’uscita del libro, il poeta ha già effettuato con successo decine di presentazioni in tutta Italia e proseguirà con un tour estivo ricco di date. Da segnalare l’enorme successo al Salone internazionale del libro di Torino, dove ha ricevuto ottime recensioni da parte di docenti e critici letterari di rango internazionale.