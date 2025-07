Fonteblanda (Grosseto). Incidente in mare questa mattina, intorno alle 10.45, in via Talamonese, a Fonteblanda.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 67 anni è andato a sbattere con il suo kit contro gli scogli. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto è intervenuta anche lMisericordia di Albinia, Pegaso 2.