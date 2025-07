Torna il Clazz International Music Festival: protagonisti oltre 50 musicisti da tutto il mondo

Arcidosso (Grosseto). Lunedì 21 luglio prende il via ad Arcidosso l’ottava edizione del Clazz International Music Festival, uno degli appuntamenti musicali internazionali più prestigiosi dedicati all’incontro tra musica classica e jazz.

Per due settimane, il borgo amiatino sarà attraversato dalle note di concerti, masterclass e performance che coinvolgeranno oltre cinquanta musicisti provenienti da tutto il mondo.

Trenta studenti selezionati, provenienti da Stati Uniti, Porto Rico, Canada, Cina, Hong Kong, Estonia e Italia, saranno guidati da venti docenti di fama internazionale, con un programma didattico che unisce la musica da camera all’improvvisazione. Per molti sarà la prima volta in Italia, in quello che è considerato il luogo simbolo della musica colta occidentale.

Accanto ai giovani talenti, anche professionisti affermati parteciperanno al festival per approfondire l’aspetto creativo dell’improvvisazione. È il caso di Mars Gelfo, già cornista della Hong Kong Philharmonic.

Tra le nuove eccellenze del corpo docente c’è Giovanni Hoffer, cornista francese jdi azz e classico di fama internazionale. Già nell’Orchestra del Teatro alla Scala, Hoffer ha suonato sotto la direzione di alcuni dei più famosi maestri del mondo. In qualità di musicista jazz viene regolarmente invitato a Umbria jazz, Roma jazz Festival e Ancora Jazz, che lo hanno portato a collaborare con Quincy Jones, Wayne Shorter, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, Francesco Cafiso, Ethan Iverson, Javier Girotto, e altri.

Paul Hanson, considerato il massimo interprete mondiale dell’improvvisazione al fagotto, si è esibito e ha registrato con i maggiori esponenti della musica mondiale, come Billy Cobham, Jon Batiste, Wayne Shorter, Taylor Eigsti, Ray Charles, Medeski Martin & Wood, Victor Wooten e altri. Appare nell’album “Outbound” (2000) dei Bela Fleck and Flecktones, vincitore di un Grammy, ed è stato sassofono tenore solista nella canzone “Take me home tonight” di Eddie Money.

Il festival ospita inoltre il ritorno di artisti molto apprezzati dal pubblico locale, come il violinista bulgaro Miroslav Hristov, la cantante jazz e classica Anqwenique Kinsel, e Helmut Lipsky, co-fondatore del Clazz, che dirigerà la suggestiva performance al Gönpa di Merigar.

«Ospitare Clazz per l’ottavo anno è motivo di grande orgoglio per Arcidosso – dichiara Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso –. Questo festival non è solo un evento musicale di altissimo livello, ma è un progetto culturale che costruisce legami, coinvolge il territorio e promuove un’immagine autentica e internazionale del nostro paese. Arcidosso si conferma luogo di creatività e accoglienza e il Clazz è una delle sue punte di diamante».

«Quando visiti Arcidosso e partecipi a Clazz, sei sempre ispirato a tornare», afferma il direttore artistico Matt Pickart, che ogni estate dal 2012 si esibisce ad Arcidosso.

«Non vedo l’ora di condividere la mia musica nella splendida regione del Monte Amiata – dichiara Paul Hanson –. Era da tanto che desideravo venire qui».

«Condividiamo la nostra musica con questa meravigliosa comunità – aggiunge ancora Pickart – per ringraziarla dell’ispirazione e della bellezza che ci regala ogni estate».

Il programma

Ecco il programma dei concerti a Clazz 2025, tutti gli eventi sono gratuiti:

25 luglio, ore 21.30 – “From Bach to Bebop” (Teatro degli Unanimi);

26 luglio, ore 21.30 – Showcase “Talenti nascenti I” (Teatro degli Unanimi);

27 luglio, ore 18.00 – Musica da camera a San Leonardo;

30 luglio, ore 21.30 – Jazz Jam (Wish Pub);

31 luglio, ore 21.30 – Showcase “Talenti nascenti II” (San Leonardo);

primo agosto, ore 18.00 – Melosphere a Merigar (Gönpa di Merigar);

2 agosto, ore 21.30 – Concerto di professori, studenti ed ex allievi (Teatro degli Unanimi);

3 agosto, ore 2.:30 – Gran finale (Piazza della Riconciliazione).

Per informazioni: