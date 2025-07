I Musei di Maremma sempre più inclusivi: online 10 video per raccontare le strutture a tutte le persone

Grosseto. L’accessibilità è da sempre una priorità del Sistema Musei di Maremma.

Dopo i progetti “Musei SuperAbili” e “In Segni”, venerdì 18 luglio è stato presentato al Museo di storia naturale della Maremma di Grosseto, durante l’assemblea periodica del Sistema museale, il nuovo progetto “Musei inclusivi”: un ulteriore passo avanti verso una cultura realmente aperta a tutti.

Il progetto consiste in una serie di 10 video dedicati ad altrettanti musei della rete, disponibili sul canale YouTube dei Musei di Maremma e sul sito www.museidimaremma.it.

I video sono stati pensati per rendere i musei accessibili, accoglienti e comprensibili a tutti: persone con disabilità, famiglie, scuole e chiunque desideri scoprire l’offerta culturale della Maremma in modo semplice ed efficace. Ogni video è strutturato su più livelli di accessibilità: include la Lingua dei segni italiana (Lis), sottotitoli in italiano, voce narrante professionale e animazioni con immagini e fotografie. I testi, forniti direttamente dai musei, vengono rivisti da esperti di comunicazione inclusiva e adattati in un italiano facile da leggere e da comprendere, per una cultura davvero alla portata di tutte le persone, anche quelle con bisogni speciali.

L’idea è nata dai primi esperimenti del Museo archeologico di Vetulonia e del Museo Subterraneo di Massa Marittima, che hanno realizzato video inclusivi per facilitare l’approccio ai contenuti museali da parte di persone con disabilità. I video sono stati prodotti con il supporto di una società specializzata in questo campo.

“Con questi primi due esempi – spiega la direttrice dei Musei di Maremma, Roberta Pieraccioli – abbiamo compreso il grande valore di questi strumenti, fondamentali per rispondere alle diverse esigenze dei visitatori. Da lì è nato il progetto ‘Musei inclusivi’, che oggi conta una prima serie di 10 video, cui seguirà una seconda serie il prossimo anno. Un’iniziativa che si affianca ai tanti progetti già attivi sull’inclusività, tra cui i 16 podcast pubblicati lo scorso anno su Spotify, pensati per raccontare i musei anche alle persone con disabilità visive, in modo coinvolgente e accessibile”.

“Siamo orgogliosi di presentare un progetto – dichiara Irene Lauretti, presidente dei Musei di Maremma – che rappresenta un passo concreto verso un patrimonio culturale realmente accessibile a tutti. Questi brevi video sono stati concepiti per raccontare i nostri musei in modo chiaro, diretto e coinvolgente, non solo per chi ha bisogni speciali, ma per l’intera comunità. Crediamo che la cultura debba essere un diritto, non un privilegio. Questo progetto è frutto di un lavoro accurato, svolto con la consulenza di esperti, con l’obiettivo di abbattere le barriere comunicative e cognitive. È un invito ad avvicinarsi ai musei con uno sguardo nuovo, più consapevole e inclusivo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che rafforza l’identità del nostro Sistema museale come luogo accogliente, partecipativo e accessibile. Con questi video vogliamo ribadire con forza che la cultura appartiene all’intera collettività. E nei Musei di Maremma, tutti sono i benvenuti”.

La serie dei video riguardano: